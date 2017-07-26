Украина прекратила поставки электроэнергии в Донбасс

Системный оператор объединенной энергосистемы Украины компания «Укрэнерго» с полуночи 26 июля прекратила передачу электроэнергии во «временно неконтролируемые районы Донецкой области».

Об этом в на своей странице в Facebook сообщил и.о. директора предприятия Всеволод Ковальчук.

«Потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевськой и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ (неконтролируемых территориях. — Прим. ред.), а также поставками из Российской Федерации», – говорится в сообщении.