Дело о гибели «пьяного мальчика» в Балашихе передано в суд

Завершено расследование уголовного дела по факту смертельного для шестилетнего ребенка ДТП в подмосковной Балашихе, в крови которого якобы было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. 26 июля материалы переданы в суд.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел России, автотехническая экспертиза показала, что водитель Hyundai Ольга Алисова могла избежать столкновения, ехала с превышением скорости и в момент ДТП разговаривала по телефону. Следствие по уголовному делу о халатности судмедэксперта, который нашел алкоголь в крови у погибшего ребёнка, продолжается.

Авария произошла 23 апреля в жилой зоне микрорайона Павлино. Уголовное дело было возбуждено только 16 мая, а часть улик исчезла, например записи с камер видеонаблюдения.

«Следует подчеркнуть, что высказывавшиеся в тот период времени рядом должностных лиц и представителей общественности суждения об умышленном затягивании расследования не нашли объективного подтверждения. Уголовное дело было возбуждено незамедлительно после получения результатов автотехнической экспертизы, в тот же день», – сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Алисова арестована до 15 сентября.