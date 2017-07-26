В Купчино петербуржец отстреливался от оппонентов

Сон жителей Купчино потревожила стрельба, которую устроил 25-летний петербуржец. Оборонялся мужчина от неизвестных соперников.

Как стало известно «Фонтанке», около половины второго ночи 26 июля в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о выстрелах у дома 89 по Будапештской улице.

Прибывший наряд нашел на месте молодого человека. Он успел объяснить, что травматическое оружие применил, чтобы защитить себя от оппонентов. Вторую сторону конфликта у дома не нашли.

Судя по найденным на месте происшествия гильзам, молодой человек успел выстрелить трижды. Причины инцидента выясняются.