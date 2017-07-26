За полгода в Петербурге проданы элитные апартаменты на 1,1 миллиарда

В Петербурге в первом полугодии 2017 года было продано 22 элитных апартамента совокупной площадью 2,3 тыс. кв. м на сумму около 1,1 млрд рублей. Средняя цена такой недвижимости в городе сейчас составляет 510 тыс. рублей за квадратный метр. С начала года она выросла на 7%.

Статистику 26 июля приводит Knight Frank St. Petersburg. По данным агентства, за первые шесть месяцев 2017-го в продажу в этом сегменте в Северной столице не поступило ни одного нового проекта. Для сравнения: за первое полугодие прошлого года на рынок был выведен всего один проект – элитный комплекс Royal Park на Петровском острове (застройщик — ООО «Петровский Альянс», входящее в группу «Кортрос»), который пополнил предложение более чем на 26 тыс. кв. метров (298 апартаментов).

«Проекты, начало реализации которых ожидалось в текущем году, вероятно, стартуют только в начале 2018-го. Это три комплекса общей площадью около 40 тыс. кв. м в Петроградском и Центральном районах», – прогнозирует директор департамента элитной жилой недвижимости компании Knight Frank St. Petersburg Екатерина Немченко.

По её словам, петербургский рынок элитных апартаментов сегодня довольно насыщен. Наибольший объем предложения также приходится на Центральный район, Каменный, Крестовский и Петровский острова.

Около 75% элитных апартаментов приобретаются для постоянного проживания. Также их покупают на будущее, для детей (10%). Доля покупок для представительских целей (например, в качестве альтернативы гостиницы для проживания на время визитов в Петербург) и в качестве дополнения к основному месту проживания в загородном доме не превышает 7%. На инвестиционные сделки приходится порядка 8%.

Одной из главных тенденций рынка, по мнению Немченко, является то, что покупатели стали более лояльно относиться к юридическому статусу апартаментов и охотно рассматривают их приобретение для постоянного проживания. Например, доля таких покупателей в элитном комплексе Royal Park сегодня превышает среднерыночную и достигает 85%.

Читайте также: Обитаемый Петровский

