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26.07.2017 13:56

«Фонтанка» вновь возглавила рейтинг самых цитируемых петербургских СМИ

Интернет-газета «Фонтанка» остаётся самым цитируемым средством массовой информации в Петербурге. Рейтинг опубликован компанией «Медиалогия» 26 июля. 

Во втором квартале 2017 года позиции первой пятерки не изменились. На первом месте с большим отрывом «Фонтанка» с индексом цитируемости свыше двух тысяч. Следом идут «Росбалт» (индекс 558) и FlashNord ( индекс 281). На четвертом месте еще один сайт АЖУРа – 47news.ru (индекс 198,69).

Замыкает первую пятерку «Комсомольская правда Санкт-Петербург».

"Медиалогия"

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«Фонтанка» также входит в пятерку самых цитируемых интернет-ресурсов в России.

Список составлен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 41 600 наиболее влиятельных источников.

Справка:

Индекс Цитируемости – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.

Значение ИЦ СМИ за исследуемый период - это сумма значений ИЦ СМИ в отдельных сообщениях с ссылками на материалы этого СМИ. ИЦ в отдельном сообщении рассчитывается по шкале от 0 до 1.


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Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
КЕЙ
24.07.2017 08:00
Гаджеты и море: КЕЙ рассказал, что нужно знать о водонепроницаемых гаджетах
Гаджеты и вода – понятия несовместимые? Так ли это на самом деле и что нужно знать о стандартах влагозащиты – рассказали эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
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