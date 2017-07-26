«Фонтанка» вновь возглавила рейтинг самых цитируемых петербургских СМИ
Интернет-газета «Фонтанка» остаётся самым цитируемым средством массовой информации в Петербурге. Рейтинг опубликован компанией «Медиалогия» 26 июля.
Во втором квартале 2017 года позиции первой пятерки не изменились. На первом месте с большим отрывом «Фонтанка» с индексом цитируемости свыше двух тысяч. Следом идут «Росбалт» (индекс 558) и FlashNord ( индекс 281). На четвертом месте еще один сайт АЖУРа – 47news.ru (индекс 198,69).
Замыкает первую пятерку «Комсомольская правда Санкт-Петербург».
«Фонтанка» также входит в пятерку самых цитируемых интернет-ресурсов в России.
Список составлен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 41 600 наиболее влиятельных источников.
Справка:
Индекс Цитируемости – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.
Значение ИЦ СМИ за исследуемый период - это сумма значений ИЦ СМИ в отдельных сообщениях с ссылками на материалы этого СМИ. ИЦ в отдельном сообщении рассчитывается по шкале от 0 до 1.