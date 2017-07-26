В России курильщиков и торговцев табаком оштрафовали на 60 миллионов

За первые шесть месяцев текущего года нарушители антитабачного закона заплатили 60 миллионов рублей в виде административных штрафов. Об этом 26 июля сообщает Роспотребнадзор.

Около 6,7 тысячи курильщиков и продавцов табака привлечены к ответственности за то, что дымили на запрещенных законом территориях, а также за нарушение запрета в сфере торговли такой продукцией.

Кроме того, в Роспотребнадзоре предупреждают, что к 2030 году показатель умерших в результате курения россиян поднимется до 8 млн человек в год. Сейчас этот показатель держится на отметке 6 млн.

С начала действия норм антитабачного закона, то есть с 2013 года, к ответственности за его нарушение привлечено более 58 тысяч человек по всей России.

Тем временем в Петербурге комитет по законодательству завершает подготовку проекта закона, запрещающего продавать электронные испарители несовершеннолетним. Для нарушителей требований проект предусматривает штраф в 50 тысяч рублей.