Смольный отдал РПЦ участок в Комарово

Участок в Курортном районе площадью 4,7 тысячи квадратных метров получила от Смольного петербургская епархия Русской православной церкви (РПЦ). Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, распоряжение о безвозмездной передаче в собственность земли в Комарово, с находящимся на ней объектом недвижимости, издал комитет имущественных отношений.

По данным агентства «Недвижимость и строительство Петербурга», данный участок предназначен для размещения дач. Это территория летней резиденции митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. В 2013 году РПЦ получила эту землю стоимостью около 30 миллионов рублей в аренду до 2062 года.

Согласно Земельному кодексу, участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен религиозной организации, которой принадлежат расположенные на нем сооружения религиозного или благотворительного назначения.

В октябре 2016 года Смольный безвозмездно передал в собственность епархии здание особняка Криличевской, который был перестроен в жилой корпус с храмом Тихвинской иконы Божией Матери. В ноябре того же года митрополит Варсонофий просил Смольный передать в собственность епархии гостиницу и административный корпус на Каменном острове, однако городские власти ответили отказом.