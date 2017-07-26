Дело экс-главы МЭР Улюкаева передано в Генпрокуратуру
Дело бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Как 26 июля передает РИА Новости, об этом говорится в отзыве следователя, поступившем в Мосгорсуд на заседание по жалобе на продление домашнего ареста Улюкаеву. В бумаге указано, что в настоящее время дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Ранее, 13 июля, Басманный районный суд Москвы принял решение о продлении срока домашнего ареста Улюкаева. Его адвокаты подали жалобу на продление домашнего ареста. Мосгорсуд оставил её без удовлетворения и признал решение законным.
Источник: Газетa.Ru
Справка:
Напомним, Алексей Улюкаев, который сейчас находится под домашним арестом, обвиняется в получении взятки. Как следует из материалов дела, 14 ноября 2016 года он якобы получил 2 миллиона долларов за выдачу министерством положительного заключения для покупки «Роснефтью» государственного пакета акций ПАО «Башнефть». Обвинения бывшему министру предъявили по 290-й статье УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере»).