Дело экс-главы МЭР Улюкаева передано в Генпрокуратуру

Дело бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Как 26 июля передает РИА Новости, об этом говорится в отзыве следователя, поступившем в Мосгорсуд на заседание по жалобе на продление домашнего ареста Улюкаеву. В бумаге указано, что в настоящее время дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее, 13 июля, Басманный районный суд Москвы принял решение о продлении срока домашнего ареста Улюкаева. Его адвокаты подали жалобу на продление домашнего ареста. Мосгорсуд оставил её без удовлетворения и признал решение законным.