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26.07.2017 13:23

Дело экс-главы МЭР Улюкаева передано в Генпрокуратуру

Дело бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Как 26 июля передает РИА Новости, об этом говорится в отзыве следователя, поступившем в Мосгорсуд на заседание по жалобе на продление домашнего ареста Улюкаеву. В бумаге указано, что в настоящее время дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее, 13 июля, Басманный районный суд Москвы принял решение о продлении срока домашнего ареста Улюкаева. Его адвокаты подали жалобу на продление домашнего ареста. Мосгорсуд оставил её без удовлетворения и признал решение законным.

Источник: Газетa.Ru

Справка:

Напомним, Алексей Улюкаев, который сейчас находится под домашним арестом, обвиняется в получении взятки. Как следует из материалов дела, 14 ноября 2016 года он якобы получил 2 миллиона долларов за выдачу министерством положительного заключения для покупки «Роснефтью» государственного пакета акций ПАО «Башнефть». Обвинения бывшему министру предъявили по 290-й статье УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере»).


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