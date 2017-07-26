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26.07.2017 14:14
Феминистки, стройся! Нужна ли женщинам в РФ срочная служба?

Феминистки, стройся! Нужна ли женщинам в РФ срочная служба?

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова увидела нарушение прав женщин в отсутствии у них возможности проходить срочную службу. Нужна ли российским женщинам армия? И готовы ли они послужить Родине по повестке? Разбирались в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].

Многие из опрошенных корреспондентом "Фонтанки" и интернет-канала [Фонтанка.Офис] Мариной Муратовой горожан идею омбудсмена поддержали. При этом женщины говорили, что срочная служба в армии для женщин – это хорошо, но сами они постарались бы в армию все же не идти. Мужчины отвечали иначе...

Заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой в эфире прокомментировали петербургские феминистки Оксана Замойская (волонтер антикризисного центра для женщин) и Юля Алимова (координатор проекта "Ребра Евы"), а также Марина Медянцева, отслужившая два года по призыву в армии государства Израиль, в котором, напомним, женщины являются военнообязанными.

Аудиоподкаст эфира: 

Также на связь со студией вышел известный петербургский сексолог, психотерапевт и общественный деятель, профессор Лев Щеглов, который назвал предложение Москальковой о срочной службе в армии для российских женщин "троллингом": 

О том, сколько в российской армии женщин, и как они там оказываются, читайте в материале Марины Муратовой "Дадим своим винтовкам мужские имена". 

 

 

  

 

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