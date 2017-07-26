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26.07.2017 13:10

«Зенит» готов расстаться с Хави Гарсией, но не менее чем за 7 млн евро

Минимальная цена продажи испанского полузащитника «Зенита» Хави Гарсии составляет 7 млн евро.

Как сообщает Мerchan en Directo 26 июля, ровно столько требует петербургский клуб у потенциальных покупателей.

Основным кандидатом на игрока по-прежнему остается испанская «Малага». Агент игрока Мануэль Гарсиа Килон ведёт активные переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Первое предложение испанского клуба было отклонено российской стороной. «Малага предлагала арендовать Хави Гарсию на сезон за полтора миллиона евро с последующим выкупом прав за 4 млн евро. «Зенит» настаивает на 7 миллионах, что уже не устраивает «Малагу».

Ранее сообщалось, что руководство французского клуба «Бордо» в начале июля обратилось к «Зениту» с предложением по аренде игрока без права выкупа. За переход спортсмена предлагали 4 млн евро.

Гарсия выступает за «Зенит» с 2015 года. В стан сине-бело-голубых он перешел из «Манчестер Сити».


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