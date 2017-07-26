Владельца обрушившейся квартиры в доме на Каменноостровском отправили под домашний арест

Владельца квартиры в доме 57 на Каменноостровском проспекте в Петербурге отправили под домашний арест на два месяца. Ходатайство следователя об избрании меры пресечения по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ 26 июля удовлетворил Петроградский районный суд.

Генеральный директор фирмы «Базис» Александр Свиридов проводил строительные работы в квартире здания 1910 постройки. 22 июля там произошло частичное обрушение и деформация перекрытий, из-за чего тридцать соседей Свиридова были вынуждены покинуть дом и разместиться в маневренном фонде.

Адвокат Свиридова Николай Полянский полагает, что его подзащитный невиновен. По его словам, все работы производились на основании договора с жилищным комитетом Смольного, а проект согласовали все необходимые инстанции. Защита ходатайствовала о подписке о невыезде, но суд согласился со следствием. Теперь Свиридову запрещено общение с внешним миром, разрешена лишь двухчасовая прогулка в пределах муниципального округа.

Непривычный инцидент произошел при оглашении постановления суда. Судебный пристав, ссылаясь на решение судьи Алены Смелянец, преградил доступ в зал судебных заседаний журналистам и слушателям. Молодой человек в берете без нагрудного знака отказался представиться, ссылаясь на решение судьи.