Недостроенный ледокол «Виктор Черномырдин» может пройти по Неве

Недостроенный крупнейший в мире дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» хотят отправить в первое плавание — по Неве, от Балтийского завода до Адмиралтейских верфей.

Это один из рассматриваемых вариантов подключения верфей к достройке судна, которое изначально должно было сойти со стапелей Балтзавода, сообщили «Фонтанке» в «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК).

«Ледокол будет отбуксирован через Неву и поставлен на достроечную набережную Адмиралтейских верфей. Готовность судна немногим менее 50%», – пояснил официальный представитель корпорации Роман Черниговцев.

Буксировка не займет много времени — предприятия находятся в пределах прямой видимости и по сути разделены только руслом реки. В то же время принципиальное решение о переходе еще не принято — возможно и привлечение рабочих «Адмиралов» на мощностях Балтийского завода. В случае если будет принято решение о буксировке, то само перемещение судна произойдет не в ближайшие месяцы, а до конца 2017 года, рассказал источник нашего издания на Балтзаводе.

О том, что Адмиралтейские верфи помогут Балтийскому заводу с «Черномырдиным», стало известно 25 июля. В ОСК это называют логистическим решением.