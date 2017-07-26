Недостроенный ледокол «Виктор Черномырдин» может пройти по Неве
Недостроенный крупнейший в мире дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» хотят отправить в первое плавание — по Неве, от Балтийского завода до Адмиралтейских верфей.
Это один из рассматриваемых вариантов подключения верфей к достройке судна, которое изначально должно было сойти со стапелей Балтзавода, сообщили «Фонтанке» в «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК).
«Ледокол будет отбуксирован через Неву и поставлен на достроечную набережную Адмиралтейских верфей. Готовность судна немногим менее 50%», – пояснил официальный представитель корпорации Роман Черниговцев.
Буксировка не займет много времени — предприятия находятся в пределах прямой видимости и по сути разделены только руслом реки. В то же время принципиальное решение о переходе еще не принято — возможно и привлечение рабочих «Адмиралов» на мощностях Балтийского завода. В случае если будет принято решение о буксировке, то само перемещение судна произойдет не в ближайшие месяцы, а до конца 2017 года, рассказал источник нашего издания на Балтзаводе.
О том, что Адмиралтейские верфи помогут Балтийскому заводу с «Черномырдиным», стало известно 25 июля. В ОСК это называют логистическим решением.
Справка:
Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» должен стать самым большим в мире и одним из самых мощных. Длина ледокола будет составлять 142,4 метра, ширина — 29 метров, водоизмещение — 22 тыс. 258 тонн. По проекту, он должен развивать скорость — примерно в 17 узлов, иметь автономность — 60 суток, ледопроходимость — 2 метра. Обслуживать его работу будет экипаж из 38 человек.
Его планируется использовать для проводки судов в ледовых условиях в качестве вспомогательного ледокола в составе сложных караванов на трассе Северного морского пути, а также для самостоятельной проводки судов на мелководных арктических участках и в устьях рек.