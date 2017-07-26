Город начал рекламировать велодорожки и рисовать выделенную полосу на Фонтанке

«Городской центр управления парковками» начал оборудовать велодорожку на набережной Фонтанки и рекламировать велодвижение по выделенным полосам с помощью плакатов на улицах города. В метро велопропаганду пока не пускают.

Как рассказали в центре, сейчас дорожку чертят на отрезке от набережной Кутузова до Невского проспекта и от Гороховой до площади Ломоносова. По чётной стороне полоса пройдет от набережной Кутузова до Гороховой, по нечётной — от той же Гороховой до Летнего сада.

Что касается плакатов, их отрисовка стоила 95 тыс. рублей, печать — ещё порядка 72 тысяч. Подрядчик – «Коммуникационное агентство AG». Речь идет о 200 баннерах различных форматов.

Рекламные места выдает комиссия по соцрекламе при городском комитете по печати. В июле центр управления парковками получил под свои баннеры 30 точек в 9 районах города — 20 билбордов размером 3 на 6 метров и десять щитов формата 1,2 на 1,8 метра. Мест для рекламы велодорожек в метро на данный момент получить не удалось.

О намерении Смольного построить пять велодорожек стало известно в начале года. Их протяженность составит порядка 45 км. Контракты на проектирование достались двум компаниям.

«Стройпроект» занимался маршрутами от станции метро «Крестовский остров» до набережной Карповки и по набережным Петроградской стороны, а также по Фонтанке. «Гильдия современных проектов» взяла на себя велодорожки «Гражданский проспект — центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели». Проектирование всех пяти маршрутов обошлось в 14,2 млн рублей, обустройство — в 110 миллионов. Ранее «Фонтанка» подробно писала о том, с какими проблемами столкнулась уже оборудованная велосеть на Петроградской стороне.