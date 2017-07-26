Спрос на коммерческие помещения в ЖК растёт

«Петербургская Недвижимость» – эксклюзивный брокер по продаже коммерческих помещений в жилых комплексах Setl City и компаний-партнеров – подвела итоги полугодия.

Объем продаж помещений в проектах Setl City вырос на треть по сравнению с январем-июнем 2016 года. Наибольшим спросом пользуется недвижимость площадью 40-50 кв. м и 100-150 кв. м.

В скромных по площади объектах, которые располагаются в основном на первых этажах жилых домов, в дальнейшем будут открываться небольшие сетевые магазины, аптеки, кондитерские и многое другое, что необходимо жителям новых микрорайонов. Например, таких как «Чистое небо» – в Приморском районе, «Солнечный город» – в Красносельском, и других комплексах комфорт-класса.

Также популярны помещения площадью от 450 до 1200 кв. м в новых микрорайонах. Как правило, впоследствии там открываются сетевые продуктовые супермаркеты, которые весьма востребованы у местных жителей.

Стоимость квадратного метра коммерческих помещений в зависимости от площади, местоположения, этажа, планировки может варьироваться от 150 тыс. до 260 тыс. руб.

«Петербургская Недвижимость» отмечает, что активность покупателей в сегменте встроенных помещений находится на высоком уровне. Например, в проекте «Чистое Небо» от Setl Сity выставленные на продажу коммерческие помещения интересны покупателям выигрышным расположением вдоль будущего Комендантского проспекта. Их отличают витринные окна, правильные планировки, высокие потолки.

Отметим, что в первом полугодии 2017 года на территории жилых комплексов, которые возводит Setl City, открывались торговые центры, детские сады, спортивные клубы, супермаркеты, кафе, пекарни и многие другие объекты, которые необходимы жителям для комфортной жизни.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»