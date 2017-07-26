Полиция объяснила, за что задержала плывшего 70 километров по Неве петербуржца

Заплыв спортсмена-любителя Алексея Серёдкина в сопровождении байдарочников по Неве закончился в полиции из-за отсутствия необходимых согласований, которые требовались для нахождения в акватории морского порта. Об этом 26 июля сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Куратор Серёдкина Виталий Касьянов ранее заявил, что задержание спортсмена как нельзя лучше подтверждает, что цель достигнута и пловец все же добрался из Ладожского озера до Финского залива. Факт задержания Серёдкина и его группы поддержки Касьянов назвал справедливым.

Спортсмен-любитель стартовал в 03:45 ночи 25 июля у крепости Орешек. Серёдкин четырнадцать часов пробыл в 15-градусной воде и преодолел семьдесят километров, как и было задумано. С байдарок пловцу каждые полчаса передавали еду.