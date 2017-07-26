В Петербурге мигранта задержали за нездоровый интерес к соседу по коммуналке

Мигранта задержали по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении петербургского ребенка, который находится на домашнем обучении. Предполагаемый преступник и жертва жили в одной квартире.

Как стало известно «Фонтанке» 26 июля, 53-летний мужчина приехал из Средней Азии, устроился на работу экспедитором и снял комнату в квартире одного из домов на бульваре Новаторов. Там же живет с мамой 11-летний потерпевший. Два дня назад мать мальчика пришла в полицию и заявила, что подозревает соседа в педофилии. По ее словам, нездоровый интерес к ребенку мужчина проявлял более восьми месяцев.

Возбуждено уголовное дело.