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26.07.2017 12:35

Распродажа Boutique Sale собрала для фонда AdVita более 130 тыс. рублей

На традиционном благотворительном маркете брендовых вещей Boutique Sale-2017, который прошёл в минувшие выходные на площадке «Особняк», было выручено 130 470 рублей. Об этом рассказали в фонде AdVita («Ради жизни») после подведения итогов мероприятия.

Все собранные средства направлены на лечение подопечных фонда – детей и взрослых с онкологическими заболеваниями.

В течение двух дней петербуржцы и гости города могли не только приобрести модные вещи известных брендов и дизайнеров, но и побывать на мастер-классах профессиональных стилистов и визажистов, а также послушать лекции о моде.

В фонде AdVita отметили, что на этом распродажа не закончилась: тех, кто не успел побывать на Boutique Sale-2017, приглашают на Aftersale, которая проходит пространстве Легко-Легко на Большой Пушкарской, 10. Вырученные деньги будут также направлены на лечение подопечных фонда.


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25.07.2017 16:27

Фонд "Энергия Жизни" и компания Dostaевский завершили благотворительную акцию

Не в первый раз Dostaевский, служба доставки еды на дом в северной столице, принимает участие в благотворительных акциях. Точнее, не просто принимает участие, а выступает организатором
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