Распродажа Boutique Sale собрала для фонда AdVita более 130 тыс. рублей

На традиционном благотворительном маркете брендовых вещей Boutique Sale-2017, который прошёл в минувшие выходные на площадке «Особняк», было выручено 130 470 рублей. Об этом рассказали в фонде AdVita («Ради жизни») после подведения итогов мероприятия.

Все собранные средства направлены на лечение подопечных фонда – детей и взрослых с онкологическими заболеваниями.

В течение двух дней петербуржцы и гости города могли не только приобрести модные вещи известных брендов и дизайнеров, но и побывать на мастер-классах профессиональных стилистов и визажистов, а также послушать лекции о моде.

В фонде AdVita отметили, что на этом распродажа не закончилась: тех, кто не успел побывать на Boutique Sale-2017, приглашают на Aftersale, которая проходит пространстве Легко-Легко на Большой Пушкарской, 10. Вырученные деньги будут также направлены на лечение подопечных фонда.