Еще
13:52 26.07.2017
Пришлите свою новость!
13:46
В России курильщиков и торговцев табаком оштрафовали на 60 миллионов
13:26
Смольный отдал РПЦ участок в Комарово
13:23
Дело экс-главы МЭР Улюкаева передано в Генпрокуратуру
13:15
Археологи обнаружили под Выборгом не встречавшийся ранее в России памятник
13:10
«Зенит» готов расстаться с Хави Гарсией, но не менее чем за 7 млн евро
12:50
Владельца обрушившейся квартиры в доме на Каменноостровском отправили под домашний арест
12:40
За полгода Финляндия депортировала 2100 просителей убежища
12:39
Недостроенный ледокол «Виктор Черномырдин» может пройти по Неве
12:36
Город начал рекламировать велодорожки и рисовать выделенную полосу на Фонтанке
12:35
Распродажа Boutique Sale собрала для фонда AdVita более 130 тыс. рублей
12:21
Полиция объяснила, за что задержала плывшего 70 километров по Неве петербуржца
12:08
В Петербурге мигранта задержали за нездоровый интерес к соседу по коммуналке
12:03
ДТП с мотоциклистом на Кантемировской «нарисовало» на карте пробок «квадраты ада»
11:59
Суд амнистировал менеджеров Мастер-банка по делу об обналичке 13 миллиардов
11:50
В Петербурге пройдёт благотворительная фитнес-вечеринка в пользу «Линии жизни»
11:40
Мать юной петербурженки заявила, что дочь соблазнил бизнесмен
11:34
Дриусси: Даже если не понимаешь, о чем шутит Дзюба, все равно улыбаешься
11:27
Из-за ДТП с автобусом, уронившим столб, встало Выборгское шоссе
11:23
Единственная петербурженка на ЧМ по легкой атлетике выступит под нейтральным флагом
11:18
Петербуржец развращал девятиклассника у дома в Металлострое
11:16
«Зенит» отправился на первый еврокубковый матч сезона без Смольникова
11:10
Петербургского обнальщика принудительно лишили квартиры
11:09
Совфед: В ответ на санкции должна последовать «болезненная» для США реакция РФ
10:58
Петербуржец пристрелил жену из ружья
10:46
Из Петербурга зимой откроются регулярные рейсы в китайский Чэнду
10:39
Трамп: США готовят торговое соглашение с Великобританией к её выходу из ЕС
10:38
Преступники похитили 4,5 млн из банкомата на проспекте Энгельса
10:32
Два тяжёлых грузовика не поделили виадук перед Тосно
10:26
В Пушкине у двоих мужчин забрали шесть килограммов наркотиков
10:15
«Дмитрий Донской» спрятался в петербургском тумане
09:57
Число изнасилований в Финляндии выросло на 23 процента
09:45
В Петербурге подан иск о банкротстве завода «Ильич»
09:32
Легковушка на КАД побилась из-за звука лопнувшего у фуры колеса
09:23
Российские бомбардировщики Ту-22 над Чёрным морем сопроводил британский истребитель
09:16
Мальчик из Кузнечного попал в реанимацию, сорвавшись с гранитной глыбы
09:03
Эксперимент с тотальным досмотром петербуржцев в метро продлили
08:47
В Совфеде назвали новые санкции против России ловушкой для Трампа
08:35
В Кировском районе второй день проводят испытания теплосетей
08:24
Цена барреля Brent поднялась выше 50 долларов
08:17
В массовом ДТП с молоковозом на КАД пострадали трое
08:10
Трассу «Кола» перекроют в двух местах — на 45 минут и 2 часа
08:01
Delta опровергла отказ в услугах пассажиру-россиянину из-за Крыма
01:19
Очевидцы: На Наличной улице забил фонтан воды
01:17
В Музее искусства Санкт-Петербурга объединили керамику и свет
01:05
Петербуржец доплыл по Неве до отдела полиции
00:51
Черноморский флот РФ за три года получил более 50 кораблей и катеров
00:27
Подполковнику ГУСБ за ложные доносы прокуратура Петербурга просит условный срок
00:21
Конгресс США принял законопроект по антироссийским санкциям
00:12
Сенат США проголосовал за начало обсуждения законопроекта по отмене Obamacare
00:05
В Петербурге обокрали автосалон, отключенный от электричества за неуплату
25/07
СМИ: у трёх хоккеистов СКА проблемы с допингом
25/07
Убийцу и жертву в Ушаках связали бизнес-кольца
25/07
У петербуржцев чаще других россиян выявляют хронические гепатиты
25/07
Российские ватерполисты вылетели из четвертьфинала чемпионата мира
25/07
Комплекс по выращиванию шампиньонов в Тихвине "ушел" за долги
25/07
Apple запустит в России программу обмена старых iPhone на новые
25/07
Смольный не смог отстоять логотип студии Лебедева в суде
25/07
Арбитраж 15 августа рассмотрит иск банка «Югра» к Банку России
25/07
Вертолет увез с КАД ребенка
25/07
Юлия Ефимова извинилась за "бронзу"
25/07
ЦСКА обыграл АЕК в Лиге чемпионов
25/07
Прачечную на улице Седова реконструируют под детский центр
25/07
Госдеп США: Тиллерсон никуда не уходит
25/07
Путин и вице-президент Ирака обсудили поставки танков Т-90
25/07
СМИ: Манчини еще не одобрил подписание Конти из "Колона"
25/07
Совет Федерации одобрил закон о компенсационном фонде
25/07
Банк «Санкт-Петербург» вышел на рынок онлайн-касс
25/07
Ефимова проиграла стометровку брассом
25/07
Петербуржцы спроектируют судно для перевозок на линии Сахалин - Курилы
25/07
Очередь к метро «Электросила» растянулась до соседней улицы
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
26.07.2017 11:59

Суд амнистировал менеджеров Мастер-банка по делу об обналичке 13 миллиардов

Московский суд приговорил менеджеров Мастер-банка, лишенного лицензии в 2013 году, к условным срокам и амнистировал их по делу об обналичивании около 13 млрд рублей.

Как передаёт РБК, такое решение 26 июля приняла судья Елена Аверченко.

Это одно из двух дел, возбужденных против руководства Мастер-банка (фигурант второго — бывший председатель правления учреждения Борис Булочник, уехавший за границу), и одно из дел против участников крупнейшего картеля по обналичиванию, в котором было задействовано сразу несколько банков. По информации Агентства по страхованию вкладов, через картель в общей сложности прошло около 700 млрд рублей.

На скамье подсудимых были 13 человек из числа менеджеров банка и руководителей фирм, которые следствие посчитало номинальными (юрлица были задействованы в схеме вывода средств). Им вменялась незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с доходом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК). Главный фигурант дела, экс-глава управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Евгений Рогачев, получил 4,5 года колонии условно и штраф в 500 тыс. рублей; большинство обвиняемых получили два года колонии условно и штраф в 100 тысяч. Все они освобождены от наказания по амнистии, судимости с них сняты.

Большинство подсудимых полностью или частично признавали вину. Защита не планирует обжаловать приговор.  

По версии обвинения, сотрудники банка, «действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства». В итоге с мая 2010 года по март 2012 года «соучастники через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Мастер-банк», обналичили денежные средства на сумму более 13 млрд рублей. На незаконных операциях банкиры заработали 26 млн рублей, говорится в решении суда.

Генпрокуратура ранее сообщала, что банкиры обналичили 11 млрд рублей и извлекли доход в виде комиссии на 24 миллиона. Следствие считало, что через сотрудников банка прошло около 20 миллиардов.

Мастер-банк входил в топ-100 крупнейших банков России по объему активов и владел одной из самых крупных банкоматных сетей — у него было порядка 3,5 тыс. устройств. Банкоматы служили главным инструментом обналичивания, сообщал Центробанк. По данным регулятора, в Мастер-банке было открыто около 2 тыс. счетов физлиц, на которые фирмы-однодневки перечисляли деньги под видом заработной платы, кредитов и средств от продажи ценных бумаг. В тот же день владельцы счетов обналичивали эти средства в банкоматах.

Банк был лишен лицензии в ноябре 2013 года. На тот момент отзыв стал крупнейшим, произошедшим в ходе начатой в конце августа того года расчистки банковского рынка.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.07.2017 11:54

Банк «Санкт-Петербург» и Солнцевский угольный разрез заключили кредитное соглашение

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Солнцевский угольный разрез», входящий в Восточную Горнорудную Компанию, заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.07.2017 13:42

Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»

Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых. Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
«LEGENDA Героев»
12.07.2017 13:43

Комплекс «LEGENDA ГЕРОЕВ» получил еще одну аккредитацию

Теперь покупатели квартир в smart-комплексе «LEGENDA Героев» смогут воспользоваться выгодной ипотечной программой от «ПРОМСВЯЗЬБАНКА».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Суд амнистировал менеджеров Мастер-банка по делу об обналичке 13 миллиардов
Цена барреля Brent поднялась выше 50 долларов
Bank of America: Ключом к успеху для биткоина является признание его залогом
Банк «Югра» подал иск о незаконности действий ЦБ
Цены на нефть растут
Госдума может ограничить размер предельного долга по займам у микрофинансовых организаций
Минстрой: Компенсационный фонд дольщиков начнет работать осенью
МВФ подтвердил прогноз роста ВВП России в 2017 году на уровне 1,4%
Нефть растёт в цене
Российская биржа ушла в минус
«Семейный капитал» ушел в молоко
«Свежих анекдотов о российской экономике нет»
«Это не тот рост, который мы хотим видеть»
Цены не выдержали испытания погодой
Как цены на фрукты, овощи и бензин удивили ЦБ
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
Как намыть криптовалюту
«Пока 144 миллиона готовы жить, как в Камбодже, ничего меняться не будет»
Как не погореть на биткоиновой лихорадке
Пенсионеров и бюджетников приМИРят
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Археологи обнаружили под Выборгом не встречавшийся ранее в России памятник

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»

Город начал рекламировать велодорожки и рисовать выделенную полосу на Фонтанке

«Дмитрий Донской» спрятался в петербургском тумане

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.07.2017 11:54
Банк «Санкт-Петербург» и Солнцевский угольный разрез заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Солнцевский угольный разрез», входящий в Восточную Горнорудную Компанию, заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.07.2017 13:42
Банк «Санкт-Петербург» профинансирует форелевое хозяйство «Кузнечное»
Банк «Санкт-Петербург» открыл ООО «СХП КУЗНЕЧНОЕ» кредитную линию в объеме 40 млн рублей по ставке 10.6% годовых. Обеспечение предоставила Корпорация МСП в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
«LEGENDA Героев»
12.07.2017 13:43
Комплекс «LEGENDA ГЕРОЕВ» получил еще одну аккредитацию
Теперь покупатели квартир в smart-комплексе «LEGENDA Героев» смогут воспользоваться выгодной ипотечной программой от «ПРОМСВЯЗЬБАНКА».
Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2017 11:56
Программа лояльности Банка «Санкт-Петербург» получила две премии
В рамках IV ежегодного «ICXC Loyalty Marketing Forum 2017: Советы победителей» - прошла церемония награждения победителей Национального конкурса в области маркетинга лояльности Loyalty Awards Russia 2017.
Банк «Санкт-Петербург»
12.07.2017 10:47
Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую полугодовую прибыль за последние 6 лет
Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 1 полугодие 2017 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ).
Банк «Санкт-Петербург»
11.07.2017 12:45
Банк «Санкт-Петербург» рефинансирует ипотеку и снижает ставки
Банк «Санкт-Петербург» запустил программу рефинансирования ипотеки. В рамках программы можно получить кредит для рефинансирования ипотеки, оформленной в другом банке, под 11.5% годовых на срок до 25 лет.
ГК «Эталон»
10.07.2017 11:22
Подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings опубликовало отчет о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «В+». Одновременно были подтверждены краткосрочный рейтинг по международной шкале на уровне «B», а также прогноз на уровне «стабильный».
«ЮИТ Санкт-Петербург»
10.07.2017 10:46
«Бонус за скорость» получат покупатели квартир в INKERI
Квартиру в 5-этажном жилом комплексе комфорт-класса INKERI, создающемся компанией «ЮИТ Санкт-Петербург» в исторической части города Пушкин, можно приобрести на более выгодных условиях благодаря акции «Бонус за скорость». Покупатели, оперативно приняв решение в период с 10 по 22 июля, получат скидку 3% от стоимости квартиры.
концерн ЮИТ
07.07.2017 12:08
«Дочки» ЮИТ увеличили уставный капитал
Все дочерние компании концерна ЮИТ в России досрочно завершили процедуру увеличения уставного капитала.
LEGENDA Intelligent Development
06.07.2017 16:25
У LEGENDA появился новый ипотечный партнер по коммерческой недвижимости
Теперь приобрести коммерческие помещения в строящихся smart-комплексах компании LEGENDA Intelligent Development можно в ипотеку от «Банка «Северный Морской Путь»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.