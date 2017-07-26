Суд амнистировал менеджеров Мастер-банка по делу об обналичке 13 миллиардов

Московский суд приговорил менеджеров Мастер-банка, лишенного лицензии в 2013 году, к условным срокам и амнистировал их по делу об обналичивании около 13 млрд рублей.

Как передаёт РБК, такое решение 26 июля приняла судья Елена Аверченко.

Это одно из двух дел, возбужденных против руководства Мастер-банка (фигурант второго — бывший председатель правления учреждения Борис Булочник, уехавший за границу), и одно из дел против участников крупнейшего картеля по обналичиванию, в котором было задействовано сразу несколько банков. По информации Агентства по страхованию вкладов, через картель в общей сложности прошло около 700 млрд рублей.

На скамье подсудимых были 13 человек из числа менеджеров банка и руководителей фирм, которые следствие посчитало номинальными (юрлица были задействованы в схеме вывода средств). Им вменялась незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, сопряженная с доходом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК). Главный фигурант дела, экс-глава управления по работе с крупным бизнесом Мастер-банка Евгений Рогачев, получил 4,5 года колонии условно и штраф в 500 тыс. рублей; большинство обвиняемых получили два года колонии условно и штраф в 100 тысяч. Все они освобождены от наказания по амнистии, судимости с них сняты.

Большинство подсудимых полностью или частично признавали вину. Защита не планирует обжаловать приговор.

По версии обвинения, сотрудники банка, «действуя в составе организованной группы, осуществляли банковские операции без регистрации, то есть обналичивали и инкассировали денежные средства». В итоге с мая 2010 года по март 2012 года «соучастники через подконтрольные счета индивидуальных предпринимателей, открытые в ОАО «Мастер-банк», обналичили денежные средства на сумму более 13 млрд рублей. На незаконных операциях банкиры заработали 26 млн рублей, говорится в решении суда.

Генпрокуратура ранее сообщала, что банкиры обналичили 11 млрд рублей и извлекли доход в виде комиссии на 24 миллиона. Следствие считало, что через сотрудников банка прошло около 20 миллиардов.

Мастер-банк входил в топ-100 крупнейших банков России по объему активов и владел одной из самых крупных банкоматных сетей — у него было порядка 3,5 тыс. устройств. Банкоматы служили главным инструментом обналичивания, сообщал Центробанк. По данным регулятора, в Мастер-банке было открыто около 2 тыс. счетов физлиц, на которые фирмы-однодневки перечисляли деньги под видом заработной платы, кредитов и средств от продажи ценных бумаг. В тот же день владельцы счетов обналичивали эти средства в банкоматах.

Банк был лишен лицензии в ноябре 2013 года. На тот момент отзыв стал крупнейшим, произошедшим в ходе начатой в конце августа того года расчистки банковского рынка.