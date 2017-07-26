Дриусси: Даже если не понимаешь, о чем шутит Дзюба, все равно улыбаешься

О своих впечатлениях от общения с нападающим Артёмом Дзюбой рассказал новичок «Зенита» аргентинский форвард Себастьян Дриусси в среду, 26 июля.

«Артём — очень весёлый человек! Все время улыбается. А как игрока вы пока его знаете лучше. Хотя, конечно, слышал, что в прошлом сезоне Артём забил много голов. Понимаю ли я его шутки? Еще не все, только некоторые – Дзюба может по-испански несколько слов сказать. Но даже если не понимаешь, о чем шутит Дзюба, а просто видишь, как он это делает – все равно невольно улыбаешься. Это явно позитивный юмор», – цитирует Дриусси «Спорт-Экспресс».

Напомним, в прошлом матче «Зенита» против «Рубина» Дриусси отметился двумя забитыми голами. О подписании контракта с Дриусси «Зенит» объявил 6 июля. По неофициальной информации, петербуржцы заплатили за него 21 млн евро.