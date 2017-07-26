В Петербурге пройдёт благотворительная фитнес-вечеринка в пользу «Линии жизни»

Благотворительный фонд «Линия жизни» совместно с организаторами известной танцевальной фитнес-программы проведут в Петербурге необычное благотворительное мероприятие – фитнес-вечеринку в рамках проекта ZUMBA-Тур по городам России.

В формате Zumbathon одни из лучших лицензированных инструкторов Москвы Юлия Давыдова, Виктор Аверюшкин и Дарья Шмелева дадут мастер-класс. За благотворительное пожертвование каждый желающий, вне зависимости от возраста и физической подготовки, сможет присоединиться к двум часам безудержной энергии и зажигательных латиноамериканских танцев.

Все собранные средства будут направлены на поддержку программы фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

В 2016 году был проведен первый опыт подобных мероприятий в различных городах России. Благодаря 180 участникам фонду «Линия жизни» удалось собрать 106 250 руб. В этом году старт ZUMBA-Туру был дан 23 июля в Сочи.

В Петербурге желающих ждут 29 июля в 16.00 в парке им. Бабушкина.