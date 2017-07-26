В Петербурге пройдёт благотворительная фитнес-вечеринка в пользу «Линии жизни»
Благотворительный фонд «Линия жизни» совместно с организаторами известной танцевальной фитнес-программы проведут в Петербурге необычное благотворительное мероприятие – фитнес-вечеринку в рамках проекта ZUMBA-Тур по городам России.
В формате Zumbathon одни из лучших лицензированных инструкторов Москвы Юлия Давыдова, Виктор Аверюшкин и Дарья Шмелева дадут мастер-класс. За благотворительное пожертвование каждый желающий, вне зависимости от возраста и физической подготовки, сможет присоединиться к двум часам безудержной энергии и зажигательных латиноамериканских танцев.
Все собранные средства будут направлены на поддержку программы фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».
В 2016 году был проведен первый опыт подобных мероприятий в различных городах России. Благодаря 180 участникам фонду «Линия жизни» удалось собрать 106 250 руб. В этом году старт ZUMBA-Туру был дан 23 июля в Сочи.
В Петербурге желающих ждут 29 июля в 16.00 в парке им. Бабушкина.
Справка:
Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» оказывает помощь детям до 18 лет, жизнь которых находится под угрозой из-за опасных заболеваний, таких как врожденная сосудистая патология головного мозга, черепно-мозговая грыжа, краниостеноз, гидроцефалия, тяжелые сколиотические деформации позвоночника. Новые программы фонда – эндопротезирование при костной саркоме и ИВЛ на дому (осуществляется по инициативе Министерства здравоохранения РФ).
Фонд оказывает «адресную» помощь — оплачивает высокотехнологичные операции и приобретение специальных дорогостоящих медицинских инструментов, применение которых гарантирует каждому конкретному ребенку как минимум существенное улучшение качества жизни, как максимум — полное выздоровление. За время работы фонд «Линия жизни» помог вернуть к здоровой полноценной жизни почти 9500 тяжелобольных детей.