Единственная петербурженка на ЧМ по легкой атлетике выступит под нейтральным флагом

Прыгунья в высоту Ирина Гордеева, единственная представительница Петербурга на чемпионате мира по легкой атлетике — 2017 в Лондоне, выступит под нейтральным флагом.

Об этом «Фонтанке» 26 июля сообщила президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

В общей сложности на турнире выступят 19 россиян. Все они также будут выступать под нейтральным флагом.

Сборная России по легкой атлетике была дисквалифицирована после публикации в конце 2015 года доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) об использовании допинга среди российских спортсменов. Позже некоторым из них было разрешено принимать участие в официальных международных соревнованиях под нейтральным флагом после прохождения ряда процедур, установленных Международной ассоциацией легкоатлетических федераций и ВАДА.

Ирина Гордеева — бронзовый призер чемпионата Европы по легкой атлетике 2012 года (1,92 м). В том же году на Олимпийских играх в Лондоне заняла 10-е место, показав результат 1,93 м.