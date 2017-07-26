Полгода по новым правилам. Что происходит на строительном рынке Петербурга?

Какой оказалась первая половина 2017 г. для рынка недвижимости Петербурга? Сбываются ли прогнозы экспертов рынка о неизбежном повышении цен на «первичку»? *

Как отреагировал рынок на изменения в законодательном регулировании строительной отрасли? На эти вопросы отвечают эксперты Холдинга RBI (входят компании RBI и «Северный город»).

Почему цены идут вверх?

За первое полугодие 2017 г. на первичном рынке Петербурга рост цен составил порядка 2-3%. Он более заметен в массовом сегменте. Если в конце 2016 г. средняя цена 1 кв. метра здесь составляла 95,8 тысяч рублей, то сегодня – 99,3 тысяч. В бизнес-классе средняя цена 1 кв. метра выросла со 157,8 тысяч до 161,7 тысяч рублей.

Этот рост можно охарактеризовать как отложенный, объясняет директор управления стратегического маркетинга и исследований рынка Холдинга RBI Вера Сережина. В течение последних двух лет, начиная с 2015 года, цены практически не увеличивались, хотя себестоимость строительства росла в результате инфляции. При этом рост цен пока не сильно повлиял на объемы продаж: в первом полугодии 2017 г. они оказались практически на том же уровне, что и за аналогичный период 2016 г.

Наверстали отставание

Несмотря на серьезные изменения в законодательстве, вступившие в силу с начала 2017 года, вывод в продажу новых объектов в первом полугодии 2017 г. не уступает показателю аналогичного периода 2016 г. В массовом сегменте выведено 1 307 тысяч кв. метров, в бизнес-классе – 112 тысяч кв. метров.

«С начала 2017 года вступили в силу серьезные изменения в законодательстве, и девелоперам необходимо было приспособиться к новым требованиям оформления документации и согласования проектов, – говорит Вера Сережина. – В результате в первом квартале было зафиксировано снижение количества выведенных на рынок проектов. Но те из них, которые были поставлены «на паузу», в итоге вышли на рынок во втором квартале, компенсировав это отставание».

Это хорошо заметно в массовом сегменте Петербурга: 480 тысяч кв. метров здесь было выведено в первом квартале и 827 тысяч – во втором. В бизнес-классе в первом квартале на рынок вышло только 3 новых объекта, а во втором – 6, хотя объем площадей, поступивших в продажу, при этом почти не изменился – около 55 тысяч кв. метров в каждом квартале.

* "На правах рекламы"