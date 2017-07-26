Петербуржец развращал девятиклассника у дома в Металлострое

Школьник в течение полугода был мишенью для развратника в Колпинском районе Петербурга. За помощью в полицию обратилась мать мальчика.

Как стало известно «Фонтанке», с заявлением о преступлении против сына 25 июля пришла жительница поселка Металлострой. По ее словам, неизвестный мужчина много месяцев подряд развращает девятиклассника прямо у дома.

Подозреваемого задержали, им оказался 37-летний безработный. Возбуждено уголовное дело. Мужчину ограничили подпиской о невыезде.