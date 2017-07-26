«Зенит» отправился на первый еврокубковый матч сезона без Смольникова

Футбольный клуб «Зенит» вылетел из «Пулково» в Тель-Авив на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы в среду, 26 июля. Как уточняет пресс-служба сине-бело-голубых, на игру против «Бней-Иегуды» отправились 22 футболиста. Среди них не нашлось места защитнику Игорю Смольникову. Его отсутствие клуб пока никак не объяснил.

Главный тренер Роберто Манчини взял в Израиль следующих футболистов:

вратари – Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;

защитники – Александр Анюков, Денис Терентьев, Максим Карпов, Бранислав Иванович, Хави Гарсия, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков.

полузащитники – Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Эрнани, Олег Шатов, Жулиано;

нападающие – Артем Дзюба, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз.

Первый матч с «Бней-Иегудой» пройдет в четверг, 27 июля, начало в 20:30 мск.

Напомним, ранее израильский клуб по просьбе петербуржцев согласился перенести первый матч отборочного этапа Лиги Европы с «Зенитом» в Израиль. Ответная встреча 3 августа пройдет в Петербурге.