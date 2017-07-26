Петербургского обнальщика принудительно лишили квартиры

Петербуржец столь усиленно трудился на ниве незаконного обналичивания денег, что купил себе квартиру и нежилое помещение. После приговора суда с недвижимостью пришлось расстаться.

Как сообщили 26 июля в пресс-службе городского управления Федеральной службы судебных приставов, 32-летний житель Купчино получил пять лет лишения свободы условно за незаконную банковскую деятельность и так называемое отмывание денежных средств. Суд установил, что петербуржец вел кассовое обслуживание юридических и физических лиц без документов, вкладывая преступные доходы в недвижимость.

Помимо срока, мужчину обязали выплатить 150 тысяч рублей в виде уголовного штрафа, а квартиру и нежилое помещение конфисковали и передали районной администрации судебные приставы.