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26.07.2017 11:09

Совфед: В ответ на санкции должна последовать «болезненная» для США реакция РФ

Представители Совфеда и МИДа РФ прокомментировали одобренные Палатой представителей США новые антироссийские санкции, пройдясь по теме на предмет здравого смысла и посулив Штатам официальный ответ.

Как пишет «Коммерсантъ», заместитель министра иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков считает, что санкции станут шагом к уничтожению перспектив для нормализации отношений Москвы и Вашингтона. По его словам, «происходящее не укладывается в рамки здравого смысла». Однако замглавы МИД РФ считает, что Россия продолжит искать возможности для взаимодействия с США.

Глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев убежден, что России необходимо принять ответные меры на новые санкции США.

«Наша официальная реакция должна последовать уже на вступивший в силу закон... Не симметричная, но болезненная для американцев (реакция)»,— написал сенатор на своей странице в Facebook.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал новые санкции против России ловушкой для президента США Дональда Трампа.

Поводом для введения новых санкций против Москвы стали предполагаемое кибервмешательство России в американские выборы в 2016 году, а также действия в Сирии и на Украине. В поддержку законопроекта о новых ограничительных мерах выступили 419 конгрессменов, против проголосовали лишь трое.

Новые ограничения затронут горно- и металлодобычу, морские и железнодорожные перевозки. Проект закона, однако, раскритиковал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, напомнивший, что Вашингтон и Москва пытаются нормализовать отношения, «добиться какого-то прогресса». Кроме того, с требованием пересмотреть пакет санкций выступили представители американских предприятий, а ранее новые санкции не одобрили и в Европе.

 


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