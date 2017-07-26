Из Петербурга зимой откроются регулярные рейсы в китайский Чэнду

Китайская авиакомпания Sichuan Airlines в зимнем сезоне-2017/18 планирует приступить к выполнению регулярных полетов из петербургского аэропорта Пулково в столицу китайской провинции Сычуань — Чэнду, которая славится своим природным заповедником больших панд.

Об этом сообщает пресс-служба оператора аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной столицы». 25 июля стороны подписали соответствующий меморандум о намерениях.

Предполагается, что прямые рейсы между Петербургом и Чэнду будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям – на воздушных судах Airbus A330-300, рассчитанных на 301 пассажира.

Чэнду входит в перечень стратегических направлений аэропорта Петербурга и станет четвертым пунктом КНР, связанным прямыми рейсами с Северной столицей.

Китай остается одним из самых быстрорастущих направлений в географии полетов Пулково. По результатам первого полугодия 2017 года пассажиропоток между Санкт-Петербургом и городами КНР вырос более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и превысил 70 тыс. человек, отмечают в Пулково.

В летний сезон этого года из Пулково выполняются прямые регулярные полеты в такие города Китая, как Урумчи, Шанхай, Пекин, а также чартерные рейсы в Пекин, Ухань, Макао и Тайбэй.