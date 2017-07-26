RBI поделился своим видением ситуации на рынке недвижимости

Еще
13:53 26.07.2017
Пришлите свою новость!
13:46
В России курильщиков и торговцев табаком оштрафовали на 60 миллионов
13:26
Смольный отдал РПЦ участок в Комарово
13:23
Дело экс-главы МЭР Улюкаева передано в Генпрокуратуру
13:15
Археологи обнаружили под Выборгом не встречавшийся ранее в России памятник
13:10
«Зенит» готов расстаться с Хави Гарсией, но не менее чем за 7 млн евро
12:50
Владельца обрушившейся квартиры в доме на Каменноостровском отправили под домашний арест
12:40
За полгода Финляндия депортировала 2100 просителей убежища
12:39
Недостроенный ледокол «Виктор Черномырдин» может пройти по Неве
12:36
Город начал рекламировать велодорожки и рисовать выделенную полосу на Фонтанке
12:35
Распродажа Boutique Sale собрала для фонда AdVita более 130 тыс. рублей
12:21
Полиция объяснила, за что задержала плывшего 70 километров по Неве петербуржца
12:08
В Петербурге мигранта задержали за нездоровый интерес к соседу по коммуналке
12:03
ДТП с мотоциклистом на Кантемировской «нарисовало» на карте пробок «квадраты ада»
11:59
Суд амнистировал менеджеров Мастер-банка по делу об обналичке 13 миллиардов
11:50
В Петербурге пройдёт благотворительная фитнес-вечеринка в пользу «Линии жизни»
11:40
Мать юной петербурженки заявила, что дочь соблазнил бизнесмен
11:34
Дриусси: Даже если не понимаешь, о чем шутит Дзюба, все равно улыбаешься
11:27
Из-за ДТП с автобусом, уронившим столб, встало Выборгское шоссе
11:23
Единственная петербурженка на ЧМ по легкой атлетике выступит под нейтральным флагом
11:18
Петербуржец развращал девятиклассника у дома в Металлострое
11:16
«Зенит» отправился на первый еврокубковый матч сезона без Смольникова
11:10
Петербургского обнальщика принудительно лишили квартиры
11:09
Совфед: В ответ на санкции должна последовать «болезненная» для США реакция РФ
10:58
Петербуржец пристрелил жену из ружья
10:46
Из Петербурга зимой откроются регулярные рейсы в китайский Чэнду
10:39
Трамп: США готовят торговое соглашение с Великобританией к её выходу из ЕС
10:38
Преступники похитили 4,5 млн из банкомата на проспекте Энгельса
10:32
Два тяжёлых грузовика не поделили виадук перед Тосно
10:26
В Пушкине у двоих мужчин забрали шесть килограммов наркотиков
10:15
«Дмитрий Донской» спрятался в петербургском тумане
09:57
Число изнасилований в Финляндии выросло на 23 процента
09:45
В Петербурге подан иск о банкротстве завода «Ильич»
09:32
Легковушка на КАД побилась из-за звука лопнувшего у фуры колеса
09:23
Российские бомбардировщики Ту-22 над Чёрным морем сопроводил британский истребитель
09:16
Мальчик из Кузнечного попал в реанимацию, сорвавшись с гранитной глыбы
09:03
Эксперимент с тотальным досмотром петербуржцев в метро продлили
08:47
В Совфеде назвали новые санкции против России ловушкой для Трампа
08:35
В Кировском районе второй день проводят испытания теплосетей
08:24
Цена барреля Brent поднялась выше 50 долларов
08:17
В массовом ДТП с молоковозом на КАД пострадали трое
08:10
Трассу «Кола» перекроют в двух местах — на 45 минут и 2 часа
08:01
Delta опровергла отказ в услугах пассажиру-россиянину из-за Крыма
01:19
Очевидцы: На Наличной улице забил фонтан воды
01:17
В Музее искусства Санкт-Петербурга объединили керамику и свет
01:05
Петербуржец доплыл по Неве до отдела полиции
00:51
Черноморский флот РФ за три года получил более 50 кораблей и катеров
00:27
Подполковнику ГУСБ за ложные доносы прокуратура Петербурга просит условный срок
00:21
Конгресс США принял законопроект по антироссийским санкциям
00:12
Сенат США проголосовал за начало обсуждения законопроекта по отмене Obamacare
00:05
В Петербурге обокрали автосалон, отключенный от электричества за неуплату
25/07
СМИ: у трёх хоккеистов СКА проблемы с допингом
25/07
Убийцу и жертву в Ушаках связали бизнес-кольца
25/07
У петербуржцев чаще других россиян выявляют хронические гепатиты
25/07
Российские ватерполисты вылетели из четвертьфинала чемпионата мира
25/07
Комплекс по выращиванию шампиньонов в Тихвине "ушел" за долги
25/07
Apple запустит в России программу обмена старых iPhone на новые
25/07
Смольный не смог отстоять логотип студии Лебедева в суде
25/07
Арбитраж 15 августа рассмотрит иск банка «Югра» к Банку России
25/07
Вертолет увез с КАД ребенка
25/07
Юлия Ефимова извинилась за "бронзу"
25/07
ЦСКА обыграл АЕК в Лиге чемпионов
25/07
Прачечную на улице Седова реконструируют под детский центр
25/07
Госдеп США: Тиллерсон никуда не уходит
25/07
Путин и вице-президент Ирака обсудили поставки танков Т-90
25/07
СМИ: Манчини еще не одобрил подписание Конти из "Колона"
25/07
Совет Федерации одобрил закон о компенсационном фонде
25/07
Банк «Санкт-Петербург» вышел на рынок онлайн-касс
25/07
Ефимова проиграла стометровку брассом
25/07
Петербуржцы спроектируют судно для перевозок на линии Сахалин - Курилы
25/07
Очередь к метро «Электросила» растянулась до соседней улицы
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
26.07.2017 10:39

RBI поделился своим видением ситуации на рынке недвижимости

RBI поделился своим видением ситуации на рынке недвижимости
RBI

Эксперты ведущих девелоперских компаний Петербурга собрались вместе, чтобы обсудить результаты первого полугодия 2017 года.

Одним из участников круглого стола «Рынок недвижимости Петербурга в 2017 году: цены, тренды, тенденции, покупатель» стала Вера Сережина, директор управления стратегического маркетинга и исследований рынка Холдинга RBI (входят компании RBI и «Северный город»).

2017 год принес рынку недвижимости немало событий и законодательных нововведений. Отмена ипотеки с господдержкой, вступление в силу поправок в 214-ФЗ, активная реновация промышленных зон, экономическая ситуация в стране, – все это заставляет игроков рынка менять правила и взгляды на цены и продажу жилья в новостройках.

По словам Веры Сережиной, в ближайшем будущем цены на новостройки в Санкт-Петербурге, вероятно, будут плавно расти. Ведь в последние годы динамика цен заметно отставала от роста себестоимости строительства, и сегодня рентабельность строительного бизнеса находится на низком уровне.

Другая сегодняшняя тенденция – снижение темпов вывода новых объектов. Это закономерно, потому что и свободных пятен под застройку становится меньше. Пока новых проектов достаточно, и рынок находится в стабильном состоянии с точки зрения покупательского спроса.

Справка о Холдинге RBI 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Детский сад в Риверсайде
26.07.2017 12:30

Спрос на коммерческие помещения в ЖК растёт

«Петербургская Недвижимость» – эксклюзивный брокер по продаже коммерческих помещений в жилых комплексах Setl City и компаний-партнеров – подвела итоги полугодия.
RBI
26.07.2017 10:39

RBI поделился своим видением ситуации на рынке недвижимости

Эксперты ведущих девелоперских компаний Петербурга собрались вместе, чтобы обсудить результаты первого полугодия 2017 года.
«Строительный трест»
25.07.2017 12:55

В «Строительном тресте» состоялась первая электронная регистрация ДДУ

Услуга электронной регистрации договора долевого участия теперь доступна покупателям квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Элитный посёлок в Зеленогорске выставлен на торги после банкротства застройщика
Медведев оценил качество современной застройки на уровне 1970-х
На Сестрорецком курорте взялись за советское наследие
Вокруг недостроенного паркинга на Тухачевского развивается имущественный конфликт
«Петербургская Недвижимость»: Объем продаж новостроек Петербурга и области вырос за квартал на 5%
Компенсацию за недостроенные квартиры ограничат ста квадратными метрами
«Главстрой-СПб» возглавил рейтинг по вводу жилья за первые полгода 2017
Сдана вторая очередь жилого комплекса у Новоорловского лесопарка
LEGENDA стала победителем в номинации «Девелопер года»
Госстройнадзор разрешил Glorax построить еще один жилой комплекс на Лиговском
Полгода по новым правилам. Что происходит на строительном рынке Петербурга?
Старое жилье сдает позиции
Варламов проиграл петербургским застройщикам
В вишневый сад – из ресторана
На дворе трава…
Покупай и заезжай
Логично жить экологично
Элитка по цене Парнаса
Лига юных - в Мурино появился свой футбольный клуб
Жилье 0+
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Археологи обнаружили под Выборгом не встречавшийся ранее в России памятник

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»

Город начал рекламировать велодорожки и рисовать выделенную полосу на Фонтанке

«Дмитрий Донской» спрятался в петербургском тумане

Новости компаний
Детский сад в Риверсайде
26.07.2017 12:30
Спрос на коммерческие помещения в ЖК растёт
«Петербургская Недвижимость» – эксклюзивный брокер по продаже коммерческих помещений в жилых комплексах Setl City и компаний-партнеров – подвела итоги полугодия.
RBI
26.07.2017 10:39
RBI поделился своим видением ситуации на рынке недвижимости
Эксперты ведущих девелоперских компаний Петербурга собрались вместе, чтобы обсудить результаты первого полугодия 2017 года.
«Строительный трест»
25.07.2017 12:55
В «Строительном тресте» состоялась первая электронная регистрация ДДУ
Услуга электронной регистрации договора долевого участия теперь доступна покупателям квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест».
Корпус 4 ЖК «Приневский»
24.07.2017 16:01
Аккредитованы новые объекты ГК «ЦДС»
ПАО «Сбербанк» аккредитовал корпус «В» ЖК «Новое Янино» и корпус 4 ЖК «Приневский». В рамках спецпредложения ставка по кредиту начинается от 8% годовых
«Строительный трест»
24.07.2017 15:52
В ЖК NEWПИТЕР состоялось открытие бульвара Белых Ночей
В субботу, 22 июля, в жилом комплексе NEWПИТЕР в связи с открытием бульвара Белых ночей компания «Строительный трест» и управляющая компания «Наш дом» провели праздник для детей и взрослых.
«Главстрой-СПб»
24.07.2017 10:42
Школа в новом жилом районе «Юнтолово» готова на 95%
«Главстрой-СПб», входящая в строительный сектор одной из крупнейших российских диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», приступила к завершающему этапу строительства школы на территории одного из крупнейших проектов в Санкт-Петербурге – новом жилом районе «Юнтолово».
«YouПитер»
22.07.2017 10:00
Введен в эксплуатацию корпус № 20 квартала «YouПитер»
Получена разрешительная документация на ввод первого завершенного дома в составе проекта «YouПитер».
«Солнечный»
21.07.2017 16:39
Введен в эксплуатацию корпус №6 квартала «Солнечный»
Получена разрешительная документация на ввод в эксплуатацию дома №6 в жилом квартале «Солнечный». Построено 180 квартир, общая площадь которых составила 9 161,8 кв. метров.
ЖК «Образцовый квартал 2»
21.07.2017 16:28
ЖК «Образцовый квартал 2» присвоен адрес
ЖК «Образцовый квартал 2» - это новый квартал, который планируется ввести в эксплуатацию в I квартале 2018г. Жилой комплекс расположен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Теперь у «Образцового квартала 2» есть собственный адрес - улица Кокколевская, дом 7.
«Группа ЛСР»
21.07.2017 10:18
В ЖК «Калина-парк» откроют второй детский сад и начальную школу
«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест и начальной школы на 300 мест в жилом комплексе «Калина-парк».
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.