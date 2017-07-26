RBI поделился своим видением ситуации на рынке недвижимости

Эксперты ведущих девелоперских компаний Петербурга собрались вместе, чтобы обсудить результаты первого полугодия 2017 года.

Одним из участников круглого стола «Рынок недвижимости Петербурга в 2017 году: цены, тренды, тенденции, покупатель» стала Вера Сережина, директор управления стратегического маркетинга и исследований рынка Холдинга RBI (входят компании RBI и «Северный город»).

2017 год принес рынку недвижимости немало событий и законодательных нововведений. Отмена ипотеки с господдержкой, вступление в силу поправок в 214-ФЗ, активная реновация промышленных зон, экономическая ситуация в стране, – все это заставляет игроков рынка менять правила и взгляды на цены и продажу жилья в новостройках.

По словам Веры Сережиной, в ближайшем будущем цены на новостройки в Санкт-Петербурге, вероятно, будут плавно расти. Ведь в последние годы динамика цен заметно отставала от роста себестоимости строительства, и сегодня рентабельность строительного бизнеса находится на низком уровне.

Другая сегодняшняя тенденция – снижение темпов вывода новых объектов. Это закономерно, потому что и свободных пятен под застройку становится меньше. Пока новых проектов достаточно, и рынок находится в стабильном состоянии с точки зрения покупательского спроса.

Справка о Холдинге RBI