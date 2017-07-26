Трамп: США готовят торговое соглашение с Великобританией к её выходу из ЕС

США ведут переговоры с Великобританией по поводу заключения торгового соглашения. Американские власти рассчитывают, что сделка будет оформлена после того, как Великобритания выйдет из состава Евросоюза в 2019 году

Как пишет «Коммерсантъ», об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal. По словам главы государства, это будет крупная торговая сделка, которая задействует «во много раз больше» бизнеса, чем сейчас.

«У меня хорошие отношения с людьми из ЕС, но они очень большие протекционисты»,— добавил президент США.