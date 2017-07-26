Преступники похитили 4,5 млн из банкомата на проспекте Энгельса

Злоумышленники обчистили банкомат в торгово-развлекательном комплексе в Выборгском районе Петербурга. Сотрудники банка не сразу заметили пропажу.

Как стало известно «Фонтанке», 25 июля в полицию за помощью обратились сотрудники экономической безопасности ПАО банк «Открытие». По словам заявителей, еще на прошлой неделе двое неизвестных опустошили их банкомат в ТРК «Вояж» на проспекте Энгельса, 124. Преступники перерезали контактный шлейф и подключили специальное устройство к блоку управления банкоматом. Злоумышленникам удалось похитить 4,5 миллиона рублей.

Чтобы не попасться на глаза службе безопасности банка, преступники забрали с собой и видеорегистратор банкомата, но про камеры в самом ТРК неизвестные забыли.

Проводится проверка.