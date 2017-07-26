Аэрофлот комментирует информацию о пикете, организованном профсоюзом ШПЛС

В связи с опубликованной некоторыми СМИ информацией о пикете, проведенном якобы сотрудниками Аэрофлота, авиакомпания сообщает.

Прошедший накануне пикет в районе Шереметьево организован так называемым Шереметьевским профсоюзом летного состава (ШПЛС). Акция является попыткой дестабилизации обстановки в трудовом коллективе компании. В ней приняли участие около двадцати человек, причем абсолютное большинство собравшихся не являются сотрудниками Аэрофлота.

Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) — организация, полностью дискредитировавшая себя в попытках разжигания конфликтов внутри коллектива авиакомпании. Методы, применяемые ШПЛС, часто лежат вне правового поля. Несколько лет назад ряд лидеров ШПЛС были осуждены по уголовному делу о мошенничестве.

Заявления ШПЛС, озвученные на пикете, не соответствуют действительности. Аэрофлот полностью опровергает все необоснованные обвинения в свой адрес и сообщает:

Аэрофлот регулярно производит индексацию заработной платы сотрудников. С 2013 года индексация была проведена трижды (в 2013 году — на 5,5%, в 2016 году произведено адресное повышение заработной платы, при этом ее рост у члена летного экипажа в среднем составил 4,4%, инструктора — 4,7%; в 2017 году – на 4,7%). В 2014 и 2015 годах повышение заработной платы не производилось в связи с убытком Аэрофлота по отчетности МСФО.

Аэрофлот заявляет, что тезис ШПЛС: «Растут цены — должна расти зарплата» основан на недостоверной информации о якобы регулярном повышении авиакомпанией цен на авиабилеты. Тарифы авиакомпании в экономическом классе на внутренних рейсах не повышались с 2015 года. C 2014 года Аэрофлот снизил прямые опубликованные тарифы экономического класса для внутренних и зарубежных перевозок в среднем на 15% по ряду направлений, кроме тарифов для перевозки от Москвы и С.-Петербурга по маршрутам, где снижение тарифов в силу ситуации на рынке составило около 50%.

Аэрофлот постоянно расширяет систему материального поощрения своих сотрудников. Для летного персонала с 1 октября вводятся дополнительные ежеквартальные выплаты за стаж и добросовестную работу.

В качестве еще одной инициативы по материальной поддержке пилотов Аэрофлот в июне 2017 года ввел единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава. Для командира воздушного судна выплата составляет 650 тыс. руб., для второго пилота – 350 тыс. руб.