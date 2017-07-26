В Пушкине у двоих мужчин забрали шесть килограммов наркотиков

Крупную партию растительного наркотика изъяли у двух мужчин в Пушкинском районе Петербурга вечером 24 июля. Полицейские выясняют каналы поставки находок.

Как сообщили 26 июля в пресс-службе главного управления МВД по городу и Ленобласти, вечером в понедельник на Оранжерейной улице правоохранители задержали мужчину 31 года. В салоне его «Мерседеса» оперативники нашли сверток, в котором обнаружили около килограмма растительного наркотика. В этот же день через несколько часов на соседней улице задержали еще одного мужчину. В сумке 32-летнего жителя области обнаружили уже 5 килограммов аналогичного наркотика.

Возбуждены уголовные дела по статье о незаконном хранении наркотиков. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения.