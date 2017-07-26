Перезагрузка санкций

Нижняя палата Конгресса США приняла новый закон о санкциях против России. Это «работа над ошибками»: Америка будет учиться наказывать нас по-настоящему.

Законопроект о санкциях, принятый Палатой представителей Конгресса США 25 июля, показывает, что предыдущие попытки надавить на Россию для Америки впустую не прошли. Всё взвешено, сочтено, осмыслено. Включая реальный эффект от санкций и роль России в мире – как её видит американский истеблишмент.

Цель нового законопроекта – «активизировать усилия» по соблюдению санкций «в ответ на кризис на востоке Украины, кибервторжения, на нарушения прав человека в Российской Федерации». И одновременно – «максимально взаимодействовать с правительствами-партнёрами по части закрытия лазеек» для обхода санкций. Учтены и многогранные отношения Дональда Трампа с Россией: он не сможет играть главную роль в санкционной политике.

Со дня победы Дональда Трампа в России ждали «перезагрузки» в отношениях с Америкой и чуть ли не мгновенной отмены всех санкций. При новой администрации американский парламент подошёл к вопросу вдумчиво. Конгрессмены решили сначала изучить эффект от санкций в том виде, в каком их вводили при президенте Обаме. И подумать, как этот эффект усилить. Теперь, когда закон принят, США, видимо, займутся Россией всерьёз.

В первой части законопроекта, опубликованного на сайте Конгресса США, речь идёт об Иране. Только потом следует глава под названием «Санкции в отношении Российской Федерации, борьбы с терроризмом и нелегальными финансовыми операциями». Ниже – подзаголовок: «Закон 2017 года о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии». Ещё одна порция санкций касается Северной Кореи. Вместе всё это показывает, в какую компанию сегодня определил Россию американский истеблишмент.

Отчёт об олигархах

В первых двух разделах «российской» части законопроекта перечислены санкции в обновлённом виде, и к ним мы ещё вернёмся. А начнём с раздела третьего. Тут – самое интересное. И самое новое в санкционной политике в отношении России. Фактически это признание, что до сих пор американцы действовали наугад.

Называется третий раздел «Отчёт об олигархах и организациях с госучастием Российской Федерации». В России слово «олигарх» используется как синоним «миллиардера», название очень богатого человека. Но вообще-то, если кто забыл, значение у него другое. Дословно – «власть меньшинства». Власть небольшой группки лиц. Как следует из текста законопроекта, именно так применяют это слово американские конгрессмены: чтобы впредь получать от санкций максимальный эффект, они хотят изучить узкий круг людей, которым принадлежит власть в России.

Не позднее чем через 180 дней после вступления в силу закона, сказано в тексте, министр финансов США, глава национальной разведки и госсекретарь должны предоставить конгрессменам доклад. В котором: определить круг высокопоставленных политиков и олигархов, «наиболее близких российскому режиму», оценить их взаимосвязи, «связь с Владимиром Путиным и другими членами российской правящей элиты». Выявить «любые признаки коррупции» в этой среде, найти все источники доходов, активы, деловые интересы. Не только самих «фигурантов», но ещё «их супругов, детей, родителей, братьев и сестёр». Обнаружить у них собственность и бизнес за пределами России. Этот увлекательный доклад, повторим, уже через полгода, возможно, увидит свет в США.

Что касается организаций с госучастием, о них конгрессмены хотят знать: роль в российской экономике, структуру руководства, бенефициаров и тоже масштабы собственности за границей. Вдобавок надо проанализировать, как на них влияют ключевые для США сферы экономики и как действуют санкции. Как вообще ограничения сказываются на российской экономике, а как – на американской и на интересах союзников.

Во втором докладе, который предписан законом, в тот же срок Госдепартаменту, Минфину и разведке США предлагают исследовать, как отразились на российской экономике те санкции, что действуют с 2014 года. И третий отчёт, его будет готовить только Минфин, должен стать ежегодным: о борьбе с незаконными финансовыми операциями, связанными с Россией. В законопроекте предложен комплекс мер, как выявить и пресечь нелегальные финансовые потоки. В частности, надо обнаружить лазейки, которыми пользуется Россия, и координировать с европейскими странами усилия по предотвращению нарушений.

Противодействие влиянию

Подраздел «В» третьей части текста закона говорит о том, что миролюбивые шаги российского руководства в сторону Дональда Трампа не нашли отклика в американском Конгрессе. Этот подраздел – ужасный поток обвинений в адрес России. Совершенно беспочвенных, клеветнических, разумеется, и очень, как сказали бы в Советском Союзе, мелкотравчатых.

Российское государство, пишут авторы документа, стремилось влиять на Европу и всю Евразию, финансируя структуры, «которые сеют недоверие к демократическим институтам, пропагандируя ксенофобские и нелиберальные взгляды». Оно же (государство) коррумпировало политиков в европейских странах. В своей стране оно «ликвидировало некогда живой русскоязычный независимый медиасектор и серьёзно сокращает свободные и независимые СМИ». А та пресса, которую Российское государство поддерживает, «распространяет в Российской Федерации и за её пределами антизападную дезинформацию». Помимо этого, в вину Российскому государству ставятся присоединение Крыма, дестабилизация Востока Украины, действия в Южной Осетии и Абхазии и другие прегрешения.

От Российского государства, сказано в законопроекте, надо потребовать: вывести «все силы с территорий Грузии, Украины и Молдовы», вернуть этим странам контроль над границами и прекратить «усилия по подрыву избранных правительств этих стран».

Требования есть и к странам Европы. Им, пишут американские законодатели, «следует удвоить усилия по укреплению устойчивости своих институтов, политических систем и гражданских обществ». США обещают с ними «работать в качестве партнера против агрессии со стороны Российской Федерации», развивать «институты, которые государство в Российской Федерации стремится подорвать», в частности – укреплять НАТО, которое «имеет решающее значение для поддержания мира и безопасности в Европе и Евразии».

В рамках укрепления НАТО и Евросоюза американцы намерены выявлять и устранять «уязвимость перед агрессией, дезинформацией, коррупцией и так называемой гибридной войной» со стороны России. И работать над тем, чтобы финансовые системы европейских стран «не использовались как прикрытие незаконной финансовой деятельности чиновников Российского государства или отдельных лиц в окружении президента Владимира Путина, обогатившихся за счёт коррупции». Российских коррупционеров обещают «преследовать в судебном порядке».

Кроме того, США намерены «поощрять создание комиссии по свободе СМИ в рамках Совета Европы». Комиссия будет давать правительствам рекомендации по поддержке независимой прессы и отдельных «информированных граждан, способных различать факты, мнение и дезинформацию».

Санкции

Раздел, в котором описаны санкции в обновлённом виде, предшествует этим выводам. Принципиально нового здесь мало, «работа над ошибками» уже заметна. Под санкции теперь будут подпадать не только фигуранты списков, но и те, кто помогает им обходить ограничения. А ещё супруги, родители, дети, братья и сёстры, если их используют для проведения «подсанкционных» операций.

Среди российских юрлиц приоритетные объекты санкций – госпредприятия, действующие в транспортном, металлургическом и горнодобывающем секторах экономики, в нефтедобыче. Под запретом прямой или косвенный экспорт из США в Россию товаров и услуг «в поддержку разведки или добычи на глубоководных арктических шельфах». Кроме того, под американские санкции попадают коррупционеры, участники сделок «с разведывательным или оборонным секторами правительства Российской Федерации», поставщики товаров, услуг и технологий для строительства трубопроводов. В этом же перечне – нарушители прав человека.

Отдельно оговорены санкции для чиновников и членов их семей, если те в сделках по приватизации российской собственности получили «несправедливую выгоду». Другой пункт обещает наказывать тех, кто поможет правительству Сирии разрабатывать или покупать «химическое, биологическое или ядерное оружие или связанные с ним технологии», баллистические или крылатые ракеты.

Санкции для тех, кто покусился на кибербезопасность США, накроют любое лицо, физическое или юридическое, если оно связано с правительством РФ – хоть прямо, хоть косвенно. Или если оно такие атаки финансирует.

Все американские активы, принадлежащие подсанкционным гражданам или компаниям, попадают в США под арест. «Наказанным» закрывается въезд в Америку. Они не смогут получить в этой стране банковские гарантии, кредиты и лицензии. Фактически это означает, что для них закрыты любые сделки, предполагающие транзакции в долларах. А поскольку закон предполагает тесное сотрудничество с Евросоюзом, то, видимо, и в евро. Пользоваться банковскими хранилищами тоже нельзя. У них не может покупать товары и услуги правительство США. Причём даже в тех случаях, когда подсанкционное лицо причастно к сделке косвенно.

Но здесь есть исключения. Всё это теряет силу, когда санкция может навредить жизненно важным интересам США. Таким пунктом снабжён каждый параграф. Наказывать Россию в ущерб себе Америка не хочет. Осталось выяснить, где может возникнуть ущерб – читайте раздел о докладах. Сотрудничество в сфере безопасности Америки вообще не возбраняется. Нельзя наказать и того, кто «занимается деятельностью по уменьшению человеческих страданий». И наконец, на сферу космического сотрудничества санкции не распространяются вовсе.

Полномочия президента по части санкций законопроект серьёзно ограничивает. Какие-то меры Дональд Трамп отменить сможет, но только если письменным докладом убедит Конгресс, что «подсанкционный» исправился. Например, если появится «подтверждение того, что правительство Российской Федерации предпринимает шаги по реализации Минского соглашения», то «украинские» санкции могут быть ослаблены. Отдельно оговорено, что касается это и возможности вернуть России посольские дачи, на которые, напомним, арест был наложен указом президента Обамы в наказание за предполагаемые кибератаки на выборы. На рассмотрение доклада и ответ президенту у Конгресса будет 30 дней.

Как оценивают законопроект о санкциях российские политолог и экономист – смотрите здесь:

Валерий Соловей: «Такого массированного давления на российскую элиту Соединённые Штаты ещё не оказывали»

Политолог, профессор МГИМО, доктор исторических наук Валерий Соловей оценивает последствия принятия такого законопроекта очень пессимистично.

– Я думаю, что эти санкции приведут к росту курса валюты, – делится он ожиданиями. – Плюс – создадут довольно нервозную атмосферу в политических и финансовых элитах. Собственно, такая атмосфера уже есть. Я могу сослаться на опыт моих друзей, людей далеко не последнего разбора: когда разговор об этих санкциях вошёл в завершающую фазу, они сказали, что Российскую Федерацию покидают. Это богатые люди, они до последнего момента колебались, а теперь приняли решения.

Как считает Валерий Соловей, новые санкции создадут серьёзные проблемы с реализацией облигаций федерального займа, с получением кредитов на строительство «Северного потока», затруднены будут и другие проекты.

– Соответственно, государство увеличит давление на налогоплательщиков, то есть на нас с вами, – прогнозирует политолог. – То есть санкции в этом виде – начало массированного давления на российскую элиту. Такого давления Соединённые Штаты ещё не оказывали. Европе некуда деться, и она к этим санкциям подключится. Где-то полгода у нас есть, но потом ситуация начнёт меняться ощутимо.

Адресаты санкций, по мнению Валерия Соловья, продолжат на публику радоваться санкциям и говорить о том, как это хорошо на них влияет. На самом деле, продолжает политолог, люди, относящиеся к элитам, очень остро переживают ограничения. Но политических последствий у их переживаний не будет. Изменить российскую политику никто из них, конечно, не предложит

– Если они только попробуют пикнуть, я бы им не позавидовал, – замечает Соловей. – Им бы, наверное, и Ходорковский не позавидовал. Элиты могут сколько угодно фрондировать, но они никогда не решатся заикнуться об этом даже между собой, не то что сказать это первому лицу государства. Это в прямом смысле по Салтыкову-Щедрину: они могут бунтовать, только стоя на коленях и с верёвкой, накинутой на шею.

Чтобы санкционное давление «сверху» сработало, говорит политолог, требуется массовое давление «снизу». И готовность людей к протесту, по его мнению, выросла по сравнению с прошлым годом.

– Скорее всего, осенью мы столкнёмся с результатами выросшей готовности к протестам у людей, – предсказывает Соловей. – Власть это понимает и готовится осенью резко ужесточить административно-политический, а возможно даже экономический режим в стране. Хотя здравый смысл, надеюсь, послужит здесь ограничителем. Как и невозможность это реализовать. Но ситуацию я оцениваю как достаточно напряжённую.

Андрей Мовчан: «Америка вводила санкции против 214 стран из 195 существующих – и ничего»

Финансист, руководитель программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан считает, что сами по себе обновлённые санкции не грозят России ничем.

– Завтра Россия не ощутит никакого изменения в санкционной политике. А вот что будет послезавтра – это уже будет зависеть от того, как будут воплощаться эти санкции. Пойдёт ли президент Америки на использование своих полномочий относительно введения санкций. И что через 180 дней ответит министр финансов по поводу введения уже более серьёзных санкций.

Между тем и в США, и в Европе много противников санкций. Андрей Мовчан делит их на три группы.

– Первая – это конструктивные противники, которые говорят, что санкции всё равно не работают, что сегодня они не оказывают никакого экономического эффекта и не влияют на политику России, – объясняет экономист. – Потому что российская политика – она вообще не об экономике, она о чём-то другом. Наоборот, говорят эти люди: санкции делают население в России ещё более враждебным к Америке, сплачивают его вокруг власти, то есть дают обратный эффект. Вторая группа достаточно серьёзная: это промышленные лоббисты, которым интересен свободный мир без санкций и ограничений. Им важно только, чтобы работа приносила прибыль. И третья группа – люди, которые по тем или иным причинам лоббируют интересы России, а Россия тратит достаточно много сил и средств, чтобы её интересы лоббировали. Эти три группы есть что в Европе, что в Америке. И в том, что сегодня санкции влияют не очень сильно, по большому счёту, есть заслуга всех трёх групп.

Гораздо более жёсткие санкции, напоминает Андрей Мовчан, действовали долгое время в отношении российского «коллеги» по этому списку – Ирана. Запрет на торговлю нефтью серьёзно ослабил его экономику. При этом из-за санкций, продолжает экономист, сильно уменьшились возможности Ирана проявлять агрессию по отношению к другим странам и финансировать международный терроризм. В Северной Корее санкции вряд ли могли серьёзно повлиять на экономику, от которой и так остались одни лохмотья. Но северокорейскую ядерную программу они наверняка замедлили. В том, что США пойдут на такие же жёсткие меры в отношении России, Андрей Мовчан сомневается.

– Все претензии к России носят очень локальный характер и не затрагивают крупных интересов США и их партнёров, – объясняет он. – Претензии связаны с конфликтом на Украине, но Украина – не та страна, чьи интересы США будут отстаивать ценой ограничений. Второй важный момент в том, что Россия – важный партнёр ЕС, а ЕС – партнёр Соединенных Штатов. Российские энергоресурсы для Европы важны, поставки энергетического оборудования в Россию приносят прибыль странам ЕС, и если поставить Россию в положение страны-изгоя, это будет серьёзно воздействовать на Евросоюз.

Что же до персональных санкций, то ответом России всё равно наверняка станет какой-нибудь новый «закон Ротенберга» – об освобождении «подсанкционных» олигархов от налогов. То есть заплатят в итоге за эти санкции все остальные граждане России.

Американские избиратели, по большей части, могут и вовсе не заметить ни нового закона, ни вообще санкций.

– Для простого американца Россия – это Большой театр, водка, Достоевский, Чехов, – ссылается Андрей Мовчан на свой опыт общения. – На этом и всё, потому что наша торговля с Америкой минимальна, она практически незаметна на палитре международной коммерции. Думаю, американцы и не знают в большинстве, что есть такие санкции в отношении России. Вообще, в мире есть 195 стран. Как это ни смешно звучит, Америка вводила санкции в отношении 214 стран. Поэтому простой американец должен к этому относиться совершенно спокойно.

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»