«Дмитрий Донской» спрятался в петербургском тумане
Вслед за атомным крейсером «Петр Великий» для участия в главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота в Петербург пришел еще один атомный крейсер, только подводный.
Операция по проводке «Дмитрия Донского» в Кронштадт прошла в 5 часов утра. Наблюдать за прохождением крейсера через судопропускное сооружение на дамбе пришло несколько десятков человек, однако величественного зрелища не получилось – подводную лодку скрыл плотный утренний туман.
Вместе с флагманом Северного флота подлодка примет участие в параде 30 июля в Кронштадте. В Неву атомные гиганты заходить не будут.
Справка:
«Дмитрий Донской» - тяжёлый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула». Первый корабль в серии, разработанный в ЦКБ МТ «Рубин». Был заложен в 1976 году на северодвинском предприятии «Севмаш» и спущен на воду в 1980 году. Оснащён ракетным комплексом «Булава» с 6 гиперзвуковыми ядерными боеголовками. По сегодняшний день является самой крупной подводной лодкой в мире.