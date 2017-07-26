«Дмитрий Донской» спрятался в петербургском тумане

Атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» встала на кронштадтский рейд ранним утром 26 июля.

Вслед за атомным крейсером «Петр Великий» для участия в главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота в Петербург пришел еще один атомный крейсер, только подводный.

Операция по проводке «Дмитрия Донского» в Кронштадт прошла в 5 часов утра. Наблюдать за прохождением крейсера через судопропускное сооружение на дамбе пришло несколько десятков человек, однако величественного зрелища не получилось – подводную лодку скрыл плотный утренний туман.

Вместе с флагманом Северного флота подлодка примет участие в параде 30 июля в Кронштадте. В Неву атомные гиганты заходить не будут.