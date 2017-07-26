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26.07.2017 09:45

В Петербурге подан иск о банкротстве завода «Ильич»

Иск о банкротстве петербургского Абразивного завода «Ильич» (АЗИ) подал Дмитрий Саватеев. Соответствующий документ опубликован 26 июля на сайте арбитражного суда.

К производству заявление пока не принято. Участок в Красногвардейском переулке, где стоит завод, принадлежит компании «Ильич плюс» и расположенному рядом ОАО «Завод прецизионного станкостроения» (ЗПС). Обе фирмы аффилированы с Феликсом Длином, бизнес-партнером президента «РуссНефти» Михаила Гуцериева. Дмитрий Саватеев, в свою очередь, выступает гендиректором «Ильича плюс» и  «ЗПС».

Перед тем, как требовать банкротства завода, Саватеев подал к «АЗИ» семь гражданских исков. Все они касались выдачи судебных приказов на взыскание. Общая сумма исковых требований – почти 300 тысяч рублей долга по договору беспроцентного займа.

В 2001 году Абразивный завод «Ильич» принял решение отдать всю свою недвижимость в собственность ОАО «Ильич плюс».

Завод основали в 1878 году как «Первую российскую фабрику наждачных изделий».

Особняк Н.Н.Струка, часть петербургского Абразивного завода «Ильич» в Красногвардейском переулке, 23, лит. Д, в июле этого года стал памятником регионального значения.


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