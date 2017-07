Российские бомбардировщики Ту-22 над Чёрным морем сопроводил британский истребитель

Британский истребитель Typhoon сопроводил российские самолеты над акваторией Черного моря, сообщается на сайте королевских ВВС.

Самолет был поднят с румынской авиабазы «Михаил Когальничану» после того, как около воздушного пространства НАТО над морем появились стратегические бомбардировщики ВВС Ту-22. Российские самолеты пролетели над западной частью Черного моря и проследовали в южном направлении, пишет 26 июля Lenta.ru.

Командующий авиакрылом Эндрю Коу пояснил, что это была обычная операция и она ничем не отличается от мероприятий, которые натовские самолеты проводят в других районах на регулярной основе.

Миссия британских ВВС в Румынии является частью мер по обеспечению безопасности НАТО, введенных в 2014 году. Альянс тогда начал реализацию программы по обеспечению доверия с целью демонстрации коллективной решимости союзников и оборонного характера НАТО, а также «сдерживания угрозы российской агрессии» против союзников.

