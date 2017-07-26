Эксперимент с тотальным досмотром петербуржцев в метро продлили

Пассажиры петербургской подземки вновь простаивают в очередях перед «Спасской», «Звенигородской», «Крестовским островом» и «Электросилой» утром 26 июля. Причиной стало продление тотального досмотра, из-за которого приходится тратить до 20 минут, чтобы попасть внутрь.

Как сообщили «Фонтанке» в справочной метрополитена, в течение дня на четырех станциях будут проверять всех пассажиров, на которых сработали рамки металлодетекторов.

Ранее пресс-служба подземки заявляла, что эксперимент продлится с 23 до 25 июля, а его результаты передадут в комитет по транспорту.