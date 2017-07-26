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26.07.2017 09:03
7 Комментариев

Эксперимент с тотальным досмотром петербуржцев в метро продлили

Пассажиры петербургской подземки вновь простаивают в очередях перед  «Спасской», «Звенигородской», «Крестовским островом» и «Электросилой» утром 26 июля. Причиной стало продление тотального досмотра, из-за которого приходится тратить до 20 минут, чтобы попасть внутрь.

Как сообщили «Фонтанке» в справочной метрополитена, в течение дня на четырех станциях будут проверять всех пассажиров, на которых сработали рамки металлодетекторов.

Ранее пресс-служба подземки заявляла, что эксперимент продлится с 23 до 25 июля, а его результаты передадут в комитет по транспорту.


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комментарии пользователей (7)
sakorol
26 июля 2017 г. 09:41
На Элетросиле достаточно немного развернуть очередь иона перекроет Московский проспект
Митрофанова
26 июля 2017 г. 09:40
werius:
В магазинах научились считать посетителей без тотальных досмотров
так пора бы, да. Но нет)
werius
26 июля 2017 г. 09:36
Мето не хватило народного возмущения, чтобы отмазаться от необходимости нормально обеспечивать безопасность.
werius
26 июля 2017 г. 09:35
Митрофанова: В магазинах научились считать посетителей без тотальных досмотров.
Митрофанова
26 июля 2017 г. 09:19
в комментарии пресс-слжбы в новостях мелькнуло, что теперь де посчитают, сколько пассажиров проходит эти станции. Ну наконец-то, может, и сокращать время работы Звенигородской и Спасской не будут.
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