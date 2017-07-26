В Совфеде назвали новые санкции против России ловушкой для Трампа

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что новые санкции США против России являются «очень серьезными», но их влияние «не будет катастрофическим». Об этом 26 июля сообщает телеканал RT.

«Эти санкции очень серьезные. Но это влияние будет не катастрофическим. Это только закалит нашу финансовую систему и позволит нам быть более самостоятельными в финансовой сфере, что давно пора», — сказал он.

При этом он отметил, что «эти санкции так написаны, что значительно суживают круг возможностей самого американского президента».