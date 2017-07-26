В Кировском районе второй день проводят испытания теплосетей

Испытания тепловых сетей на прочность продолжились в среду, 26 июля в Кировском районе Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе «Теплосеть Санкт-Петербурга», в зону испытаний входят тепловые сети, проходящие по улицам:

Дорога на Турухтанные острова – от проспекта Маршала Жукова до проспекта Стачек, улица Кронштадтская, улица Зайцева, улица Маринеско, улица Краснопутиловская – от улицы Зайцева до Автовской улицы, улица Новостроек – от улицы Зайцева до проспекта Стачек, улица Зины Портновой, улица Подводника Кузьмина, Трамвайный проспект – от проспекта Стачек до Бульвара Новаторов, проспект Маршала Жукова – от улицы Кронштадтской до Дороги на Турухтанные острова, проспект Стачек – от улицы Червоного Казачества до Трамвайного проспекта, проспект Ветеранов – от улицы Подводника Кузьмина до Дачного проспекта.

Энергетики призывают жителей и гостей города быть внимательными и осторожными.