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26.07.2017 08:17

В массовом ДТП с молоковозом на КАД пострадали трое

Трое мужчин были госпитализированы в результате вечерней аварии на КАД в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

 25 июля около 23:20 на Беляевском мосту столкнулись пять автомобилей, в том числе и молоковоз. Один от удара опрокинулся на крышу.

Повреждения у машин были сильные. «Зрелище не для слабонервных. С трудом верится,что все остались живы», – рассказывали очевидцы.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».


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Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
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