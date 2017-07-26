В массовом ДТП с молоковозом на КАД пострадали трое
Трое мужчин были госпитализированы в результате вечерней аварии на КАД в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.
25 июля около 23:20 на Беляевском мосту столкнулись пять автомобилей, в том числе и молоковоз. Один от удара опрокинулся на крышу.
Повреждения у машин были сильные. «Зрелище не для слабонервных. С трудом верится,что все остались живы», – рассказывали очевидцы.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».