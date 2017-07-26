Delta опровергла отказ в услугах пассажиру-россиянину из-за Крыма

Авиакомпания Delta Air Lines заявила, что россиянина сняли с рейса Сиэтл-Атланта не за «оккупацию Крыма», а за то, что он нарушил правила безопасности. Об этом РИА Новости сообщили в авиакомпании 26 июля.

«В то время как рейс 1588 из Сиэтла в Атланту, отправлявшийся 24 июля, готовился к взлету, прибывший с опозданием пассажир прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку и тем самым вызвал срабатывание сигнализации», — сообщил перевозчик.

В результате клиента допросили сотрудники правоохранительных органов, а затем ему перенесли бронирование на более поздний рейс в Атланту. Оба рейса прошли без происшествий.

Ранее пользователь по имени Андрей Еремин в своем Facebook написал, что пассажир рядом с ним отказался лететь рядом, назвав его оккупантом Крыма. Он добавил, что Delta Airlines поддержала претензии соседа, и в результате Еремину пришлось лететь другим рейсом.

Постом заинтересовались российские дипломаты, которые произвели репост записи на странице посольства и попросили объяснений у авиакомпании.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев признать результаты плебисцита отказался. Москва утверждает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права и называют вопрос о статусе региона закрытым.