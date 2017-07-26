Очевидцы: На Наличной улице забил фонтан воды

Из-за коммунальной аварии на Васильевском острове в Петербурге в ночь на 26 июля местные жители любуются бьющим из канализационного люка фонтаном воды.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», около полуночи ключом забила вода под аркой у дома №21 по Наличной улице. Высота водяного столба достигает нескольких метров и блокирует проход со двора на улицу. Пользователи иронично добавляют, что ездить в Петергоф уже не нужно, когда по окнами такой «Самсон».

«Фонтанка» запросила комментарий у аварийных служб города.