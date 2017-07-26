Петербуржец доплыл по Неве до отдела полиции

Путешествие вплавь по всей длине Невы до Финского залива закончилось для петербургского пловца Александра Серёдкина и его сопровождающих в отделе транспортной полиции.

Как рассказал Виталий Касьянов, куратор Серёдкина в заплыве, 25 июля сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего пловца и его группу поддержки практически на финише. Экстремалы добрались до Васильевского острова, заплыли в Финский залив, где и привлекли внимание полиции. По словам Касьянова, закончить путешествие в отделе полиции пришлось из-за пересечения границ Финского залива на байдарке.

Такое фееричное окончание рекордного заплыва как нельзя лучше подтверждает, что цель достигнута, и Серёдкин доплыл из Ладожского озера до Финского залива, утверждает Касьянов. «Там все справедливо было с точки зрения задержания. Их быстро отпустили», – пояснил он.

Алексей Серёдкин стартовал в 03:45 у крепости Орешек. 70 километров в 15-градусной воде он преодолел за 14 часов. Всё это время ему было запрещено отдыхать у буйков, пользоваться спасательным жилетом, выходить на берег, вставать на дно или касаться бортов байдарок. На протяжении дистанции Серёдкина сопровождали две байдарки, откуда ему раз в полчаса передавали еду.