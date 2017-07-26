Черноморский флот РФ за три года получил более 50 кораблей и катеров

Черноморский флот (ЧФ) России за последние три года получил более 50 кораблей, катеров и вспомогательных судов. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий ЧФ адмирал Александр Витко.

«Начиная с 2014 года Черноморский флот проходит этап активной модернизации и перевооружения. За прошедшие три года мы получили более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов», — сказал он.

По его словам, в 2017 году также ожидается прибытие в пункт постоянного базирования еще одного фрегата проекта 11356 «Адмирал Макаров» и трех подводных лодок проекта 636.3 — «Краснодар», «Колпино» и «Великий Новгород».

«С приходом новых дизель-электрических субмарин завершится доукомплектование отдельной бригады подводных лодок», — сообщил он.

В июле 2016 года глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о том, что в Крыму развернута самодостаточная группировка российских войск.