Подполковнику ГУСБ за ложные доносы прокуратура Петербурга просит условный срок

В Петербурге прошли прения по делу подполковника ГУСБ Виталия Федосова. Бывший замначальника отдела «Запад» собственной безопасности МВД с высокой степенью вероятности останется на свободе за составление «липовых» донесений от имени агентуры.

Как стало известно «Фонтанке», 25 июля представитель прокуратуры Петербурга попросила признать Федосова виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Преступление заключалось в имитации сообщений от информаторов. Эта информация оплачивалась из фонда МВД. Федосову вменено хищение 105 тысяч рублей.

Подполковник признал вину, согласился с особым порядком судебного процесса – без исследования доказательств. С учетом раскаяния прокурор попросила приговорить Федосова к двум годам условно с трехлетним испытательным сроком. Приговор огласят 27 июля.