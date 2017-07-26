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26.07.2017 00:21

Конгресс США принял законопроект по антироссийским санкциям

Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против РФ, Ирана и КНДР, следует из итогов голосования.

За документ проголосовали 419 конгрессменов, а против 3.

Для принятия документа были нужны голоса двух третей членов палаты (всего на данный момент в палате 435 членов с правом голоса). Результаты голосования показывают, что палата сможет легко преодолеть вето президента в случае, если он откажется подписывать документ (после его утверждения сенатом).

Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года, когда из-за событий в Крыму, на Украине и так называемого "вмешательства РФ" в выборы в США был принят целый пакет ограничительных мер в отношении российских лиц и компаний. Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото © РИА Новости / Алексей Витвицкий Перейти в фотобанк Источник рассказал о возможном ответе ЕС на новые санкции США против России

Белый дом дал понять, что в целом поддерживает документ, который предусматривает серьезное ограничение полномочий главы государства в вопросе принятия и, соответственно, отмены санкций.

В частности, законопроект включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Предыдущие ограничительные меры, как правило, вводились указами президента и соответствующими приказами минфина США.

В Кремле ожидаемо заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

В Брюсселе также выразили обеспокоенность планами США, поскольку одним из наиболее важных положений документа является введение ограничительных мер против энергетических проектов России, в том числе и в Европе.

Источник: РИА Новости


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