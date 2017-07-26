Сенат США проголосовал за начало обсуждения законопроекта по отмене Obamacare

Сенат США высказался за начало обсуждения законопроекта по Obamacare. Об этом сообщает в своем твиттере NBC News. По данным издания, свои голоса за начало обсуждени внесли сенатор Джон Маккейн, ранее высказывавшийся против, и сенатор Джонсон.

Таким образом, число сенаторов, голосующих за начало обсуждение законопроекта и против, сравнялось и составило 50/50. Дополнительный голос «за», уточняет Reuters, отдал вице-президент Майк Пенс, имеющий это право по закону.

Ранее законопроект об отмене Obacamare прошел голосование в Палате представителей с минимальным перевесом. Это стало поводом для критики со стороны сенатора Маккейна, заявившего, что законопроекты, принимаемые силами только республиканцев или только демократов в будущем, как правило, отменяются при смене состава Конгресса. Исходя из этого, утверждал Маккейн, законодателям следовало вместе работать над новым проектом по отмене Obamacare.

По мнению администрации, сообщает Reuters, результат голосования является «победой» для президента США Дональда Трамп, чье обещание отменить Obamacare являлось одним из ключевых в рамках его предвыборной программы.