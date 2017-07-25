СМИ: у трёх хоккеистов СКА проблемы с допингом

Трое хоккеистов санкт-петербургского СКА имели проблемы с запрещенными препаратами, однако избежали наказания. Об этом во вторник, 25 июля, сообщает Inkazan со ссылкой на источник.

Речь идет о нападающих Вадиме Шипачеве (перешел в клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Найтс»), Илье Ковальчуке и Евгении Дадонове. Все хоккеистам удалось избежать санкций от Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее 25 июля сообщалось, что хоккеист казанского «Ак Барса» Данис Зарипов был дисквалифицирован за положительную допинг-пробу, которую он сдал во время регулярного чемпионата КХЛ сезона-2016/17. В тот момент он выступал за магнитогорский «Металлург», а по окончании первенства перешел в «Ак Барс». В организме форварда обнаружены запрещенные стимуляторы, а также диуретики и маскирующие агенты. Вернуться на лед Зарипов сможет 22 мая 2019 года.

Сам нападающий заявил, что никогда не принимал запрещенные препараты. «Магнитка» и «Ак Барс» подадут совместную апелляцию на дисквалификацию хоккеиста.