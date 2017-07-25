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25.07.2017 23:06

Смольный не смог отстоять логотип студии Лебедева в суде

Суд отказал комитету по туризму в иске против УФАС по поводу логотипа «Студии Артемия Лебедева». Как следует из картотеки арбитража, соответствующее решение было принято 25 июля.

Как ранее сообщала «Фонтанка», Смольный пытался оспорить предписание антимонопольного ведомства, предписывающего ему разорвать контракт с известным дизайнером и прекратить использование разработанной ей символики Северной столицы.

Заявление в УФАС в июле прошлого года подало рекламное агентство «Григорьев Борис и партнеры». Компания утверждала, что Смольный и «Студия Артемия Лебедева» в условиях конфиденциальности заключили договор на разработку туристического логотипа Петербурга. Работы стоили комитету символический 1 рубль. Однако тот факт, что закупка производилась без открытого конкурса, создал дискриминационные условия для других участников рынка.

В комитете по туризму не намерены сдаваться. «Мы будем оспаривать решение суда в апелляционной инстанции», пояснил его глава Андрей Мушкарев. Впрочем, по его словам, город готов расторгнуть контракт со «Студией Артемия Лебедева», но просит разрешить ему продолжить использовать логотип, который уже стал узнаваемым.


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