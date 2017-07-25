Арбитраж 15 августа рассмотрит иск банка «Югра» к Банку России

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск банка «Югра», оспаривающий приказы Центрального банка, следует из материалов в электронной картотеке дел.

Дело было принято к производству, заседание суда состоится 15 августа в 14:30.

10 июля ЦБ ввел в банк «Югра» временную администрацию и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца. 19 июля Генпрокуратура выразила протест в связи с действиями ЦБ и предложила приостановить страховые выплаты вкладчикам «Югры». ЦБ принял решение начать выплаты в ранее запланированный срок — 20 июля. Агентство по страхованию вкладов оценивало общий объем выплат вкладчикам банка в 169,2 млрд руб. По данным на 24 июля банки-агенты, в числе которых Сбербанк, ВТБ24 и Россельхозбанк, выплатили вкладчикам «Югры» почти половину этой суммы.

Иск, поданный в Арбитражный суд Москвы банком «Югра», оспаривает приказы Центрального банка о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов, передал RNS через представителя бывший председатель правления кредитной организации Дмитрий Шиляев.